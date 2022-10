Az Informatikai és Könyvtári szövetség immár 17. alkalommal hívta életre az Országos Könyvtári Napokat, melyhez a félegyházi könyvtár is hosszú évek óta csatlakozik. A kezdeményezés célja, az érdeklődés felkeltése a könyvtárak sokszínű szolgáltatásai iránt. A projektnek minden évben sajátos tematikát adnak a szervezők, idén az esély, egyenlőség, könyvtár, témaköreit jelölték meg – mondta el a szombati díjátadó ünnepségen Abonyi Szilvia a félegyházi könyvtár igazgatója, aki az Év olvasója díjak nyerteseit is ismertette.

Elmondta, a félegyházi könyvtár 13 éve indította útjára azt a kezdeményezést, amellyel szeretnék kifejezni megbecsülésüket mindazoknak, akik valamilyen formában kiemelkedően részt vesznek a könyvtár mindennapi életében, akik évek óta hűséges látogatóik, illetve azoknak, akik ebben a rohanó világban rendszeresen járnak könyvtárba és olvasnak könyvet. Mindezek alapján a könyvtár az idei évben öt címet osztott ki az olvasói „Legek” között.

Az Év Könyvtári segítője díjat Városi Nikoletta vehette át. Nikolettával szombatonként a ruhatárban találkozhatnak az olvasók. Kedves, segítőkész személyisége minden látogatót elbűvöl. Megbízható, figyelmes segítség. Az Év Könyvtári segítője elismerésben részesült dr. Tarjányi József is, aki a népszerű Félegyházáról indultak helytörténeti beszélgetés-sorozat és a „Láng van szívemben” Petőfi előadások állandó házigazdája, gondozója. Ötleteivel, kapcsolataival segíti az intézmény munkáját. Szívén viseli a helyi értékek ápolását, átörökítését. Utazásairól mindig szívesen számol be a földrajzi szabadegyetemi sorozat keretében. Az idei Petőfi-emlékévben különösen sokat támaszkodhatnak rá a könyvtárosok, hiszen a Petőfi-emléktúrák ötletétől a megvalósulásáig segíti a munkájukat.

Az Év Olvasócsaládja díjat a Fütyű család érdemelte ki. Az édesanya, Mészáros Beatrix már több, mint 20 éve a könyvtár szorgalmas látogatója. Azzal az elkötelezettséggel íratta be gyermekeit a könyvtárba, hogy a könyvek szeretetét már pocaklakó koruktól magukba szívják. Milos már másfél éves kora óta a könyvtár tagja, a kezdeti Boribon, Maszat és Bogyó és Babóca könyveket felváltják már a regények és a Minecraftos könyvek, folyóiratok. Marcell is körülbelül másfél éves kora óta jár a könyvtárba és egyre magabiztosabb. Marci a lapozókról, a képeskönyvekre Maszatra, Bogyó és Babócára, Boribonra és Bercire tért át, és mivel anyukája rendszeresen olvas neki, már a hosszabb meséket is élvezettel hallgatja. Az anyuka, Bea is gyakran kölcsönöz. A gyermekirodalom mellett érdeklődési körei a pszichológia, gyermeknevelés, kézműves ötletek.