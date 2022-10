Gmoser György, a kiskőrösiek szakmai vezetője hírportálunknak elmondta, hogy négy korosztályban versenyeztek a lányok. A kiskunsági városból a legfiatalabbak – az első korosztály – még csak elsős, másodikos általános iskolások voltak, a második korosztály hiányzik, fogalmazott a művészeti vezető. Sajnos a Covid-járvány miatt ezen csoport tagjai között nem alakult ki az az összetartás, amely a közös munkához kell. A harmadik korosztályos csoport tagjai 14-15 éves diákok, akik a Gyöngyszem csoportot alkotják. Rajtuk kívül egy felnőtt csoport is bemutatkozott, a Csillagfény lányok, akiknek tagjai végzős gimnazisták vagy egyetemisták.

Számukra a szombati fesztivál egyben búcsúzás is volt a versenyektől, de a hivatalos elköszönés jövő tavasszal lesz, a Rétes Fesztivál idején.

Ezt a szakmai megméretést Kiskőrösön már tizenhatodik alkalommal rendezik meg. A minősítés szabályai alapján minden egyes nevező csoport bronz, ezüst vagy arany oklevelet kaphat. A csoportvezetők között is osztanak ki díjakat, kapnak a koreográfiáért, kaphat a tamburmajor is a művészi teljesítményéért.

A kiskőrösi lányok egész nyáron készültek az októberi megméretésre, mondta Gmoser György. A Nyáresti Fúvósmuzsika rendezvényén és a szüreti fesztiválon is felléptek a kőrösi táncosok. Szeptemberben pedig szinte mindennap edzettek. Új műsorszámokkal készültek a csoportok, a felkészülésükben nagy szerepet vállalt magára Gubacsi Zsófia mazsorett oktató, aki Budapesten folytat egyetemi tanulmányokat.

A versenyre Sárvárról is érkeztek fellépők. Ők gyakran megtisztelik a meghívó kiskőrösieket. Gmoser György azt mondta, hogy ők is viszonozzák a meghívásukat. A sárvári várban nyáron tartanak szabadtéri versenyt, ahová, ha tehetik, akkor a kiskőrösi fúvószenekart is magukkal viszik. A kiskőrösi Gyöngyszem és Csillagfény csapatok mellett felléptek a helyi Orchidea és a Sarki Fény lányok is.