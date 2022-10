Novák Katalin köztársasági elnök beszédében megosztotta ágasi emlékeit a közönséggel.

– Miért vagyok itt? Miért fogadtam el a meghívást? Három okom is volt rá. Egyrészt szeretnék nagypapámnak, Mohácsy Ferencnek és nagymamámnak, Gyarmati Borbálának emléket állítani, feleleveníteni a közös emlékeinket. Nagypapám 30 évig volt iskolaigazgató, a nagymamám alsós tanító. Édesanyám is itt töltötte gyermekkorát. Miután megszülettem, már az első nyaramat, 1978-ban Ágasegyházán töltöttem nagyszüleimnél. A következő évekből rengeteg kedves emléket őrzök. Például amikor papával a környéket jártuk motorral, a kertjükben málnát szedtem, miközben félve tekintgettem körül, jön-e arra medve, és az oly kedves sarazásokra is szívesen emlékszem vissza. Itt tanultam meg, mi is az, hogy toronyiránt, vagy azt, hogy egy olajfa megtartja a hintát. S még sorolhatnám azt a sok-sok élményt, melyekre egy életre őrzök emlékeimben.

Az Ágasegyházán töltött nyarak mély nyomot hagytak bennem, e személyes kötődésnek is köszönhető, hogy ma itt vagyok.

Másik indok, hogy nagypapám munkásságát méltassam, mert megérdemli. Rengeteget tett az ágasi oktatásért és közösségért. A nevéhez fűződik a színjátszás, a rézfúvós hangszeres oktatás, a mindennapos testmozgás, a népművészet, a népzene és népmese megszerettetése, a közösségi étkezés, a napközi és a gyógypedagógia. Nemcsak a központi iskolát, hanem a hozzátartozó tanyai iskolák sorsát is szívén viselte. Sajátos humora volt, április elsején ő tényleg komolyan tréfálkozott. A május elsején pedig zenés ébresztőt tartott. Ezek mind-mind részei voltak a közösség összekovácsolásának, az összetartozás erősítésének. Nem utolsó sorban a Papa sokat tett az idősekért is. Minden amit tett, hosszú távon is nyomot hagyott. Nem dolgozott hiába. Ha ma megkérdezik tőlem, ki a példaképem, elsőként mondom az ő nevét. Harmadsorban pedig ez egy családi program is számomra, hiszen nem egyedül érkeztem, férjemmel, gyermekeimmel, szüleimmel és rokonaimmal együtt vagyunk részesei a népzenei találkozónak. Szeretném azt is bizonyítani, mindegy mennyire kis településen nő fel valaki, viheti sokra. A családom jó példa rá, édesanyám és testvére orvos és jogász, én pedig köztársasági elnök lettem – tette hozzá Novák Katalin, majd saját munkájáról is szólt.

– Az elmúlt öt hónap alatt, mióta hivatalba léptem, rengeteg időt töltöttem külföldön. A célom, hogy a béke hírnöke legyek.

20 éve a délszláv háború, most az orosz-ukrán háború zajlik. Szeretném elkerülni, hogy eszkalálódjon, és hazánk is belesodródjon – hangsúlyozta a köztársasági elnök.

Az Ágasegyházi Boróka Népdalkör és Citerazenekar is színpadra állt.

Fotós: Bús Csaba

A köszöntők után először a házigazda Ágasegyházi Boróka Népdalkör és Citerazenekart lépett színpadra. A zenekart 1992-ben alapították meg. A három évtized alatt nagyon sok fellépésük volt határon belül és kívül, számos rangos hazai és nemzetközi elismerést kaptak. Tiszta forrásból származó népzene hagyományát őrzik. Az alapítók közül már nincs aktív, de Nagy Tibor, a zenekar vezetője az alapítás után néhány hónappal később csatlakozott a citerásokhoz.

A 30 éves jubileum alkalmából szervezték meg a népzenei találkozót, melyen nemcsak ők házigazdák léptek fel, hanem a környékbeli népzenészek is, Ballószögről, Bócsáról, Izsákról, Kecskemétről, Kiskunhalasról, Lakitelekről és Szabadszállásról.