A világjárás élménylenyomatai is megelevenednek

Pápai Éva és férje a világ harminckét országában jártak és az utazások élményei is megelevenednek a festőművész alkotásain, amelyek a szanki tárlaton is helyet kaptak. A kínai és indiai élménylenyomatok, melyek hírt adnak távoli tájakról és emberekről könyv formájában is megjelentek. „Pasztellrajzai idézik Gy. Szabó élénk, könnyed homokvilági rajzainak színvilágát, lazán felvitt színfoltjait.” – írta műveiről Kollarics Gábor.