Bene-Kovács Márta, a Katona József Könyvtár szakmai vezetője szintén nagy örömét fejezte ki, hogy a könyvtár adhatott helyet ennek a különleges tárlatnak a bemutatására. A kiállítás címe „A tehetség mindenkié” címet kapta, ami felhívja a figyelmet azokra a művészekre, és tehetséges emberekre, akik valamilyen hátránnyal élik mindennapjaikat.

Hasonló gondolatokkal köszöntötte a vendégeket Ulrich Gábor képzőművész, grafikus is, aki szerint azoknál az embereknél, akiknél a látás képessége nem adatott meg, vagy éppen elvesztette azt, egy teljesen újfajta perspektívát tudnak mutatni alkotásaikban.

Az érzékelésükön keresztül bejutott információt egy olyan világlátásban képesek tárgyakká formálni, ami talán még jobban is tükrözi legbelső valójukat, mint a látó művészek esetében. Sok esetben az alkotás nem is magáról a műről szól, hanem az alkotójáról.

Ballai Anna Mária, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Megyei Egyesületének elnöke szintén a kreativitás egy újfajta megnyilvánulását emeli ki ezekben a képzőművészeti alkotásokban. Úgy véli, a látássérült emberek máshová helyezik a fókuszt, más szemszögből fogják meg a dolgok lényegiségét, és ennek a kivetülését látjuk a festményeken, rajzokon, vagy éppen a tárgyakban. Ez a kiállítás abból szempontból is nagyon fontos, hogy felhívja a figyelmet a látássérült emberek tehetségére. A tárlat célja többek közt az is, hogy hallassák a hangját ezeknek a művészeknek, teret kapjanak az alkotásaik más kiállításokon is. A vendégeket is arra kérte a megyei elnök, hogy a vonatkoztassanak el attól, hogy a képet látássérült ember készítette, lássák meg a szépe és az egyedit az alkotásokban.