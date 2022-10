Az ismert költő elmondta: háromnapos költő- és lovagtalálkozó táborban járt, melyet a Falvak kultúrájáért Alapítvány és a budapesti Krúdy Kör közösen szervezett. Kovács István nemcsak költőként, hanem a Magyar Kultúra Lovagjaként is érdekelt volt az országos rendezvényen. A táborban megemlékeztek az elmúlt években elhunyt lovagtársakról, így Kecskemétről Antalfy Istvánról, Kovács Sándor Pálról és Farkas Gáborról. A megemlékezésen verset mondott Kovács István, illetve a tábor egyik programjaként előadást tartott a Lőporfüstön át 1956 októberében címmel.

Legutóbb pedig Budapesten, a Krúdy Szalonban találkozott a hazai irodalmi élet neves tagjaival. A Krúdy Körbe a kecskeméti Montázsmagazin szerkesztőivel utazott fel, akik a rendezvény díszvendégei voltak.

Kovács István József egy másik oldaláról is bemutatkozott. Tagja lett a Százszorszép Népdalkörnek, akikkel több helyen is fellépett az elmúlt hetekben. Hetényegyházán, a Naplemente Klub szervezésében a lecsófesztiválon énekeltek, majd Kecskeméten, a Hírös Agórában, a hetényegyházi közösségi házban, illetve a Nyitnikék Nyugdíjas Klubban az idősek hete rendezvénysorozat keretein belül. Kovács István nemcsak énekelt ezen programokon, hanem verseket is szavalt.

Külön kiemelte a hetényi közösségi házban megtartott jó hangulatú eseményt, ahol a katonaénekek mellett közismert Kodály és Bartók által gyűjtött népdalok csendültek fel a nyugdíjasklubok népdalkörei jóvoltából.