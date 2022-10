Több mint háromezer eredeti autogram van dr. Márián Zoltán albumaiban. Az aláírások zöme állam- és kormányfőktől, uralkodóktól származik. A Debreceni Nyomozóügyészség korábbi vezetője nemrég megjelent Államfők dedikáltak című könyvében lányával, Márián Dorinával az ötszáz legérdekesebb és legnehezebben megszerzett autogram történetét meséli el magyar és angol nyelven. A kötetbe uralkodópárok, köztársasági elnökök, miniszterelnökök és pártvezetők mellett olyan világhírességek is bekerültek, akinek munkássága kiemelkedőnek vagy rendkívülinek számít.

– Általános iskolás osztálytársaim színészkártyákat gyűjtöttek, engem azonban jobban érdekelt a politika, mint a művészvilág. A gyűjteményem első darabja III. Makariosz érsek, Ciprus elnökének aláírása volt, majd nem sokkal később Norodom Szihanuk kambodzsai királytól kaptam autogramot. A sikeren felbátorodva a környező országok vezetőit kerestem meg, de a magyar politikai elit képviselői sem maradtak ki a sorból. Ekkor határoztam el, hogy megszerzem a világ valamennyi országa államfőjének, kormányfőjének aláírását, ami akkortájt nem volt minden esetben egyszerű feladat. A „puha diktatúrának” nevezett korszakban nem minden országgal voltunk jó viszonyban. Édesapámat kétszer is behívatták miattam a rendőrségre, figyelmeztették, hogy szóljon nekem, ne irkáljak az ellenséges vezetőknek – sorolta dr. Márián Zoltán.

A tiltó szónak nem sok foganatja volt, a fiatalember nem hagyott fel az autogramgyűjtéssel.

– Alexander Dubček szlovák kommunista politikus, a prágai forradalom leverését követően, majd húsz évig házi őrizetben volt, és megközelíthetetlennek számított. Leveleim feltehetőleg nem jutottak el hozzá. Végül egy magyar újságíró segítségével szereztem meg az aláírását. Sosem tartottam mérvadónak, hogy egy-egy vezető milyen politikai nézetet vall vagy ideológiát követ. Az volt a fontos a számomra, hogy az illető állam- vagy kormányfő legyen. A félfasiszta vezetőnek titulált Pinochet tábornoknak sem volt felhőtlen a viszonya hazánkkal, így neki sem volt tanácsos itthonról írni. Nyelvtanulás céljából 1973-ban kijutottam Angliába, innen küldtem levelet a tábornoknak. Az autogramot bőröndöm aljában, a szennyes ruhák alá rejtve hoztam át a határon – emlékezett vissza.

Dr. Márián Zoltán gyűjteménye kizárólag csak saját kezűleg írt aláírásokat tartalmaz, a bélyegző, pecsét, lenyomat és egyéb fakszimile értéktelen a számára. Az eredeti szignókhoz, a pontos címek hiányában, nem egyszerű hozzájutni. Akadnak olyanok is, akiknek szinte lehetetlen a kézjegyét beszerezni.

– Például a néhai II. Erzsébet is nagyon ritkán írt alá, magánszemélyeknek nem adott autogramot. Aláírásához Göncz Árpád révén jutottam hozzá. Megkeresésemre a köztársasági elnök elküldte a királynőtől kapott búcsúlevelének eredeti példányát, amelyet Göncz a nyugdíjba vonulásakor kapott. Gyűjtőmunkám során személyes kapcsolatok is kialakulnak. Jó viszonyban vagyok például II. Simeonnal, Bulgária volt uralkodójával. Leveleket írunk, képeslapokat küldünk egymásnak. Neki köszönhetően jutottam hozzá a marokkói király, II. Hasszán aláírásához, ami tudomásom szerint senki másnak nincs meg. Valamennyi aláírásnak megvan a maga története, az a legkedvesebb, amelyiket a legnehezebben sikerült megszerezni. Ezekből több is akad gyűjteményemben. Ilyen például Hirohito, a legtovább uralkodott japán császár, a II. világháború egyik vezető politikusa, illetve Hassan Bolkiah brunei szultán akinek az aláírására több mint négy évtizedet kellett várnom – részletezte az autogramgyűjtő.

Dr. Márián Zoltán gyűjtőszenvedélye lányát, Márián Dorinát is megfertőzte, aki a levelezésben és a könyv megírásában vállalt oroszlánrészt, illetve jó néhány autogramhoz is sikerült hozzájutnia.

– I. Mihály király, Románia volt uralkodójának az aláírását egy véletlen folytán szereztem meg. Erdélyben egy gyulafehérvári ortodox templomban futottam össze 2007 szilveszterén a királlyal és feleségével. Az ott készült fotót dedikáltattam velük. Spanyolországban találkoztam Kolumbia volt elnökével, Belisario Betancur Cuartasszal, Fidel Castro titkára küldte el nekem Raúl Castro kézjegyét egy havannai utamat követően.

– Édesapám gyűjteményét többször is láthatta a közönség Debrecenben és Budapesten. A könyv megjelenése után könyvfesztiválokon, egyetemeken mutattuk be az Államfők dedikáltak című kötetünket. Az első külföldi, beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatóra Pozsonyban kerül sor, bár már tavaly, a frankfurti könyvvásáron is bemutatásra került az album – tette hozzá Márián Dorina.