A Petőfi kultusz hazai történetéről nyílt kiállítást a múlt héten a Petőfi Ünnep keretében Kiskőrösön. A kultusz több mint másfél évszázados történetének anyagait rendezte Prepszent István kiskőrösi gyűjtő, akinek az anyagait a helyi művelődési ház kamaratermében jövő év március közepéig lehet megtekinteni. A forradalom és a szabadságharc közel másfél éve olyan katartikus élmény volt a magyarság tudatában, amely a mai napig fennmaradt.

A tárlaton korabeli tárgyakon kívül egykori fegyverek, kiadványok mutatják be az emlékezet megőrzésének különleges folyamatát.

Prepszent István kereskedő is, akit a nemzeti emlékezet ezen hatása szinte beszippantotta, mesélte. Ha valahol megfordult és a tematikába vágó anyagot látott megvette. Olyan eset is előfordult, amikor ismerősök jelezték, hogy a piacon egy érdekességet láttak, ő erre kocsiba vágta magát és megvásárolta a tárgyat. Ezek közül most több százat is láthat az érdeklődő, amely közel 170 évet fog át. A gyűjtő különösen büszke a Kiskőrösi Petőfi Sándor Iskola diákjainak korabeli sapkájára és a korabeli irkáira, amelyet szintén láthat az érdeklődő. Rengeteg plakett, bélyegsorozat, korabeli fegyver, sőt van egy dunavecsei pénzes kazetta is az egykori Vasberényi gyűjteményből, amelyben a szabadságharc pénzét tárolhatták. Mint mondta 2005-ben vásárolt egy Petőfi Plakett gyűjteményt, és akkor kapta el az a bizonyos szíj, akkor szerelmesedett bele azokba a tárgyakba, amelyek a kultuszhoz kapcsolódnak. Mint hangsúlyozta, a költő mindenkiben hazafias érzést vált ki, régen aki egy ilyen tárgyhoz hozzájutott, akár a haláláig is őrizte. A tárlat kialakításában Turán István helytörténész és Szedmák Tamás alpolgármester segített Prepszent Istvánnak.