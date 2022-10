Az unalmasan eseménytelen életű, francia település előkelő villájának nyugodt díszlete mögött titkok, rejtett szerelmek lappanganak, ahol egy ellaposodott házasságból kikacsingató férj házasságtörést tervez, de szeretője a feleség hívására egyszer csak feltűnik, s vele együtt egy csekkhamisító is, és a férj korábbi osztálytársa – mindannyian hamis személyazonosság mögé bújva. A szálakat még jobban összekuszálja a villa ambiciózus szobalánya és a vele szövetségre lépő törtető felügyelő. A Tombol az erény valódi, klasszikus bohózat, ahol a szereplők folyamatosan tévedésbe ejtik egymást és magukat is. Jean de Létraz francia drámaíró legismertebb művét Cseke Péter rendezésében láthatja a kecskeméti közönség szombattól.

A direktor nem először rendezi meg a darabot, 2005-ben a Turay Ida Színházban már színre vitte a komédiát. Cseke Péter elmondta, hogy még a 2000-es évek elején találta meg a darab, amiből néhány évvel később született meg az első rendezés, majd 15 éve várt arra, hogy Kecskeméten is megrendezze.

A szövegkönyvet Tóth Kata dramaturggal átírták és a díszlet is teljesen más, mint a 2005-ös változatban. A darab fordítója Szenes Iván. A legenda szerint a fiatal Szenes Ivánt egy színházigazgató megkereste azzal, hogy tud-e franciául. Ő annak ellenére, hogy nem ismerte a nyelvet, vakmerően igennel válaszolt, mire a direktor másnapra kérte a fordítást. Ő elvitte egy franciául beszélő barátjához, aki felolvasta neki, majd az alapján Szenes Iván megírta a darabot magyar nyelven. Cseke Péter hozzátette, hogy de Létraz többi művét megismerve érezhető, hogy a Tombol az erény egy valódi fordítás és nem egy fentiek szerint született mű.

– Elementáris humorral, helyzetkomikummal és bájjal megírt műről van szó, ami ugyan az 1940-es években született, de ma is tükröt tart az emberek elé, hiszen a szerelmi háromszög ma is ugyanúgy létezik a maga drámaiságával.

Emellett zseniálisan mozgatja a szerző a hét szereplőt. Könnyednek tűnhet a komédia műfaja, de éppen ezért nagyon nehéz jól csinálni. Rendkívüli pontosságot igényel azért, hogy üljenek a poénok – mondta Cseke Péter a darabról.

Szabó Dorottya látható az események kovászának is tekinthető szobalány, Claudine szerepében. A fiatal művésznő Cseke Péter tanítványa, aki ismeri képességeit, és évről évre olyan szerepeket kap, melyekben egy kicsit magasabbra helyezik a mércét.

– Még nem játszottam bohózatban, de már tavaly is nagyon vágytam vígjátéki szerepre. Nagyon élvezem, hogy egy játékos, pezsgő, fiatal karaktert alakíthatok. A komédia szigorú pontossága nem teljesen új számomra, mert a zenés műfajokban játszott szerepeim is igen precíz időzítést kívántak. Sok segítséget adtak a komédia zsánerében tapasztaltabb kollégáim, és számos trükköt is elleshettem tőlük – mondta Szabó Dorottya.