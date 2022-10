A verseny azért is volt különleges, mert a négy tagú pontozó zsűrin kívül a közönség is szavazhatott a legjobbnak ítélt versenyzőkről.

– Örülök és büszke vagyok, hogy Bács-Kiskun megyében lakom, hiszen ez a rendezvény a cigányságról szólt és jól bemutatta a cigány tehetségeket – mondta a verseny végén köszöntőjében Horváth Szilveszter, a Bajai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, a zsűri elnöke.

Kiemelte, hogy a megyében az egyik legszínvonalasabb cigány táncosok vannak Jánoshalmán, arra bíztatta a versenyzőket, hogy folytassák felkészítőikkel azt a közös munkát, amit elkezdtek és őrizzék, ápolják a cigány kultúra hagyományait.

– A gyerekek nagyon érezték az ütemet, a vérükben van a tánc, több figurát is bemutattak, a zenei választás is jó volt, szépek voltak – mondta a zsűri elnöke, aki ugyanakkor a mosolyt hiányolta a lányoknál, a fiúknál pedig a cifra inget, javasota, hogy bátran húzzanak színes és cifra felsőt, megmutatva a cigány öltözetet.

Horváth Szilveszter elismerően szólt az ének-zene kategóriában versenyzőkről is, akik szépen énekeltek és gratulált a versmondóknak is, akik átéléssel, szépen szavaltak. Dicsérte a tehetségkutató verseny szervezőit is, akik színvonalas rendezvényt hoztak össze.