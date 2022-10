Két nap alatt hat előadást mutatnak be a csoportok. A rendezvényen a BajART Egyesület bemutatja a Nyisd ki, rózsám, kapudat című produkcióját. Érsekcsanádi Pitypang Társulat Jelenetek egy iskola életéből című előadásával mutatkozik be. A Bugaci Tanyaszínház Páros élet című darabot mutatja be. Október 30-án, vasárnap 9 órától a Kétszél Színjátszó Kör a Nevetés a legjobb orvosság című produkciójával rukkol ki. Az ingyenesen látogatható előadások a városi színházteremben és a Bácskai Kultúrpalotában zajlanak.