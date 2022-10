Színek, formák, hangulatok címmel nyílt meg – a Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díjjal a közelmúltban kitüntetett – Csomák Lászlóné Cserzsi textilszobrász legújabb kiállítása. Az alkotóművészt és munkásságát Turpinszkyné Andrea, a közösségi ház vezetője mutatta be, bár a közönség számára nem volt ismeretlen Cserzsi, hiszen elsősorban barátai, alkotótársai foglaltak helyet a székeken. Ennek ellenére újabb kulisszatitkokat is megtudhattak a munkássága kapcsán.

Az interaktív beszélgetés során Cserzsi mesélt a Hollandiából származó paverpol textilszobrászatról, mely mintegy tíz éve jelent meg hazánkban, de mai napig csak nagyon kevesen foglalkoznak vele. Alkotómunkája során több minden megihleti, ez lehet egy különleges selyemanyag, egy szép élmény, egy emberi mozdulat vagy éppen egy pályázati kiírás témája.

Cserzsi a paverpol technika alapjait egy budapesti stúdióban sajátította el, majd sok-sok gyakorlással, kísérletezéssel elindult a saját útján és kialakította egyéni stílusát.

Ennek egyik jellemzője a kifinomult térlátás, az egyedi színvilág használata, valamint a művészi fokra fejlesztett laza aprólékosság. Mindez soha nem állt tőle távol, mivel fogtechnikusként egyedi, precíz munkát végez. Alkotómunkáját meghatározza az újrahasznosítás, sok olyan dolgot felhasznál, ami másnál csak kallódik, vagy kukába kerül. Több alkotásába dolgozott már bele cd-lemezt, gombot, nyaklánc darabokat, csomagolóanyagokat, csipkéket. Színhasználata személyiségét tükrözi, szereti és gyakran alkalmazza az erős, harsány színeket, melyeket különös érzékkel és technikával lágyít, szelidít, elvarázsol egy romantikus pasztell mesevilágba.

A művésznő nemcsak alkot, de tanítja is a technikát. Kurzusain már sokan próbára tették magukat e rendkívül látványos technikában. Ezen élményekről maguk a tanítványok meséltek a közönség soraiból.

Cserzsi a beszélgetés során elmondta: 2019 őszén kezdett el festeni. A képzőművészet minden ága, így a festészet is vonzotta. Ziegler Németh Ferenc festőművész mentorálásával kezdte el a pasztell festészetet, melyet nagyon megszeret. A hetényi kiállításon is több, nagyon szép képet láthat a közönség. Köztük olyanokat, melyek balatoni élményeket idéznek meg, alföldi tanyákra kalauzolnak el, illetve a virágok sokszínűségét mutatják be.