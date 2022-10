A napokban zárult Országos Könyvtári Napok a korábbi évekhez képest jóval gazdagabb kínálattal várta a látogatókat Kecskeméten a Katona József Könyvtárban, illetve a város különböző részein lévő fiókkönyvtárakba is. A látogatói számok egyértelműen tükrözik, hogy az emberek továbbra is szívesen választják a könyvtárakat, ha kikapcsolódásra, szórakozásra, tanulásra vagy informálódásra vágynak.

A rendezvény ideje alatt, egy héten át több mint 5500-an látogattak el a megyei könyvtárba, ezzel mintegy 1000 fővel meghaladva a 2021-es látogatottsági számot. A napi forgalom mindvégig 760 könyvtárlátogató fölött maradt, mely a szombati napon megközelítette az 1100 főt is. A Könyves Vasárnap alatti rendkívüli nyitvatartás tartás szintén sokakat vonzott a könyvtárba, a kellemes időjárási viszonyok ellenére is több mint 800 főt csalogattak be a különböző programok.

Csak ezen a napon, élve a Váró – visszaváró kedvezményeivel, 62-en iratkoztak be, 270 dokumentumot kölcsönöztek ki, valamint több mint 250 dokumentum került vissza a könyvállományba.

Program szerinti bontásban az egyik legtöbbet látogatottak közé tartozik több mint 90 fővel a Kecskeméti Szimfonikus Együttes fúvós kvintettjének Könyves Vasárnapi könyvtárnyitója, valamint 80-80 fővel Bősze Ádám szombati Mozart bikiniben című előadása, Hal Melinda klinikai szakpszichológus fiataloknak szóló programja és az Országos Könyvtári Napok zárórendezvénye, az Emberek sorsok, díjak beszélgetése is.

Sokan, 70-nél is töben érdeklődtek a II. emeleten helyet kapó Goethe-Insitut Ungarn falusi életről szóló kiállítása után, több mint 50 fő látogatott ki a tavalyi év után újra megrendezett Könyvtári egészségpiacra, és közel 50-en hallgatták meg Szabó Zoltán dietetikus húsmentes táplálkozásról szóló előadását.

A székelyudvarhelyi Fuss neki! projekthez csatlakozva, az Országos Könyvtári Napok ideje alatt több mint 200 ezer forint adományt gyűjtöttek össze a kárpátaljai magyar könyvtárak támogatására.

A Katona József Könyvtár munkatársai remélik, hogy az egy hétben tapasztalt fokozott érdeklődés és a látogatók intézménybe vetett bizalma a továbbiakban is érezteti majd hatását, hiszen a könyvtár azontúl, hogy segíti az ismeretszerzést, a szórakozást és a közösségi találkozások megvalósulását, a legnehezebb időkben valódi menedékként szolgál a lakosság számára.