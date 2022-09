A Bolyai János Gimnázium – újonnan épült és alapított iskolaként – 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit. E kerek évforduló alkalmából egész tanéven átívelő rendezvénysorozatot indítanak útjára. Ennek egyik első állomása lesz a Donna Mia című musical bemutatása, melyet a nagyközönség négy alkalommal is láthat, először október 7-én, majd október 8-án, november 4-én és 5-én 18 órai kezdettel a Hírös Agóra színháztermében.

A Donna Mia musicalt – hasonlóan az előző darabokhoz – az iskola színjátszó csapata adja elő, Répási Angéla angol nyelv szakos tanárnő, drámapedagógus rendezésében. A részletekbe a tanárnő avatta be a baon.hu-t.

– Az elmúlt években több darabot vittünk színre, elsősorban vidámabb hangvételűeket, de volt közöttük mélyebb mondanivalójú is. Az első előadást a Hair című film, a másodikat Neoton-slágerek, a harmadikat a Mamma Mia, a negyediket a Grease című film ihlette. Virágot Algernonnak című műből készült darabunk volt az első komolyabb témát feldolgozó. Most a 35. évfordulóra készülve, ismét vidámabb témát választottunk, folytatjuk a nagysikerű Mamma Mia musicalt, a mozikban is vetített Mamma Mia 2. alapján. Ez önmagában is egyedülálló, úgy tudom, mi vagyunk az első színjátszó csapat, akik ezt színpadra vitték. Címe a Donna Mia lett – mondta Répási Angéla tanárnő, aki még tavaly nyáron megírta a forgatókönyvet.

A darabban tanárok és diákok együtt dolgoznak

A próbák 2021 őszén kezdődtek el. A darabban 40 diák és 10 pedagógus játszik. A rendező Répási Angéla, a dalokat Orosz Lilla, a Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese és szolfézs tanára tanította meg.

A legtöbb koreográfiát Varga Botond, a Grapevine tánciskola pedagógusa, valamint Darányi Attila, a Fantasy Dance Company tánc-, sport-és légtornász egyesület művészeti vezetője valósítja meg.

– Előző darabunk, a Virágot Algernonnak színre vitelét nehezítette a járvány, a próbák nem a megszokott módon folyhattak. Szerencsére a Donna Mia esetében már minden úgy ment, mint ahogyan terveztem. A hangulat nagyszerű volt mindvégig, a tehetséges diákok maximálisan kitettek magukért – tette hozzá a tanárnő.

A szereposztásban a főbb szerepeket gyakorlott, felsőbb évfolyamos színjátszósok kapták.

Ugyanakkor kilencedikesek is bekapcsolódtak a munkába, valamint néhány bolyais színjátszó öregdiák is szerepet vállalt a tanárnő felkérésére. Játszik olyan szereplő is, aki még csak most kezdte meg a kilencedik osztályt.

Örömmel tölt el, hogy színjátszó csoportunknak nagyon jó híre van. A legnagyszerűbbnek azt tartom benne, hogy a 9-12 évfolyamosok együtt dolgoznak, összebarátkoznak, nincs rivalizálás, csak barátság, érzékenység egymás iránt, jókedv és a közös cél. Ez is mutatja, hogy a sikeres darabok mellett az alkotófolyamatnak közösség- és személyiségformáló hatása van. A diákok személyisége pozitív irányba változik, nő az önbizalmuk, nyitottabbá, határozottabbá válnak.

Ezeket a jubileumi műsorokat minden alkalommal megnézik az általános iskolások is a környékről, közülük rendre jelentkeznek olyan diákok, akik szeretnének részesei lenni ezeknek a daraboknak.

A pedagógusok ezúttal sem hiányoznak a produkcióból. Tízen vállaltak kisebb-nagyobb szerepet. Már az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a közös alkotófolyamat diákok és tanárok között pozitívan hat az iskolai életre, a tanár-diák kapcsolatokra.

– A próbák sikerét nagyban előrevitte a nyári táborunk, melyet Csemőn tartottunk meg.

Egy hét alatt a csapat még jobban összekovácsolódott, mely a darab hangulatán is érezhető. A próbák az előző tanévben heti egyszer, maximum kétszer zajlottak, most a premier előtt, már hétvégeken is összejövünk. A gyerekek sosem panaszkodnak, örömmel fordítják a közös munkára a szabadidejüket – jegyezte meg a tanárnő, aki már újabb darabban is gondolkozik, mely ezúttal prózai, mélyebb tartalmat hordozó mű lesz.

A színjátszó csoport sokakban hagy mély nyomot. A korábbi tagok közül néhányan színi- és énekes pályára is jelentkeztek. Répási Angéla nagyon szeret a fiatalokkal együtt dolgozni, igaz sajnos senkivel sem tud hosszú távra tervezni, mivel a tanulók négy-öt évet töltenek el az iskolában. Minden tanévben több új taggal bővül a csapat, miközben ugyanennyitől el is kell köszönniük. Ennek ellenére nagyszerű darabokat visznek színre, a közösséget profi szinten képes egyben tartani a tanárnő, miközben mindenki élvezi a közös munkát.