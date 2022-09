Juhász Nándor, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy színes és a családok minden korosztályát megcélzó programokkal várják a kilátogatókat. A programsorozat pénteken kezdődik, 18 órakor Nagykőrösi arcképcsarnok címmel nyílik kiállítás az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményben, majd 19 órától udvarszínház várja a nagyérdeműt Petőfi Sándor A helység kalapácsa című komédiájával. Juhász Nándor emlékeztetett, hogy tavaly indult útjára a szabadtéri színház Nagykőrösön, ami akkora siker volt, hogy ezen felbátorodva idén is folytatják. Szombaton és vasárnap a Cifrakert adja a rendezvény helyszínét.

Szombat reggel 9 órakor szokás szerint a látványos, XIX. századi hagyományőrző felvonulással ébresztik a térséget, ami Arany János útvonalán, az Arany-úton halad végig, vagyis az Arany János utcától a Cifrakertig. A felvonulásnak több állomása lesz, ahol produkciókat is megtekinthetnek a résztvevők. A felvonulók között lesz többek között a Ceglédi Fúvós Zenekar és a Maglódi Mazsorett Csoport, az Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai, a Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete, de csakúgy, mint minden évben, idén is bárki csatlakozhat a felvonuláshoz.

A Cifrakertben főzőverseny várja a családokat, a gyermekeket 11 órától az Alma együttes szórakoztatja. 15 órától a Marvel szuperhősök adnak elő interaktív szórakoztató műsort.

16 órától Szekeres Adrien, 17 órától Lil G, 18 órától Mehringer Marci, 20 órától pedig a Bikini ad koncertet. A szombat késő este retro bulival ér véget.

Vasárnap reggel 8 órakor a Polgárrá Fogadó Ünnepséggel folytatódik a rendezvény, amikor ünnepélyes keretek között Nagykőrös polgárává fogadják a 2021. május 1. és 2022. április 30. között született csaknem 170 gyermeket. A vendégeket dr. Czira Szabolcs polgármester köszönti. A fogadalomtétel után az ajándékok átadásával és sorsolással folytatódik a program. 10 órától Jégvarázs interaktív előadás szórakoztatja a gyermekeket, 15.30-tól Szabó Ádám harmonikás műsora látható, amit a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjátadó követ. 17 órától retro koncertet ad a Groovehouse együttes, 20 órakor pedig a Wellhello együttes lép fel.

Juhász Nándor hozzátette, hogy számos kísérőprogram is várja a családokat: lesz vidámpark, állatsimogató, népi fajátszótér és különleges ételeket, italokat lehet megkóstolni a Gasztrokertben. A Svájci Házban Arany korabeli kávéházat rendeznek be és egy kiállítás is nyílik Arany János balladai világához kapcsolódva.