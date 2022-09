A kézműves múzeumot és látványműhelyt vezető Kovács László fazekasmester közleményben adta hírül, hogy kétnapos rendezvénnyel készülnek a látogatóknak, akik pénteken délután 5-től, míg szombaton már reggel kilenctől betérhetnek a forgatag fő helyszínétől, az Érsekkerttől csupán néhány lépésre lévő alkotóházba.

Szeptember 9-én Barcsikné Tercsi Ibolya szövő, népi iparművész kiállításmegnyitójával, dr. Csonka-Takács Eszter néprajzkutató, a Szentendrei Skanzen igazgatója Közösség-építők, építő közösségek. Tradicionális és szervezett közösségek című előadásával, valamint kenyérszegéssel várják az érdeklődőket. Utóbbi program keretében az alkotóház autentikus kemencéje és Gyuris Attila pékmester kerül a középpontban, a hagyományos recept alapján készült kenyerekkel.

Szeptember 10-én egész nap a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület kézműves alkotóinak bemutatkozására várják a gasztrofesztivál ide is betérő közönségét, valamint 16–21 óráig interaktív udvari fazekasbemutató jön, Sánta Márton ifjú mesterrel. Kovács László megjegyezte: az alkotóház ezzel az eseménnyel vált át őszi-téli menetrendre, amikor inkább a munka, mintsem a gyermek és felnőtt táboroztatás, valamint a vendégfogadás van főszerepben. A hétvégi események kapcsán hozzátette: mint minden évben, most is a fesztivál kulturális programkínálatához szeretnének hozzájárulni.