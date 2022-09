– A városunkban élő szobrászművész nevéhez fűződik a Szent János téren található „Európa Ivókút”, és számos köztéri emléktábla, dombormű. Érmei közül kiemelkedik a Petőfi Emlékérem, a város rangos kitüntető címeinek egyike, a Kiskunfélegyháza sorozat, a „Don Loris” emlékérem a Móra Ferenc Gimnázium kitüntető ajándéka. Szűts Tamás emellett nagyon sokat tett a város a közművelődéséért, tartott művészettörténeti, illetve történelmi tárgyú előadásokat, és a színjátszásban is jeleskedett. Nagy szerepe volt a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésében, illetve oszlopos tagja a kiskunfélegyházi Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának is – sorolta a művész érdemeit Laczkóné dr. Szabó Klára.

Szűts Tamás ma is tele van tervekkel. Néhány éve elhunyt bátyja, dr. Szűts Péter csecsemő- és gyermekgyógyász, a hódmezővásárhelyi Szent Erzsébet Kórház osztályvezető főorvosa tiszteletére készít emléktáblát, amit jövő tavasszal avatnak fel. Nemrégiben kezdett bele a József Attila és a szegedi árvízi plakett sorozatba.

– A szobrászat az életem fontos részét képezi, hiszen aki bármilyen műfajban is alkot, a lelkének olyan mélységeibe enged betekintést, amit szóban, semmilyen körülmények között sem tenne meg. Munkáimmal magam is ekként tükrözve, közvetítve érzéseim, gondolataim, de a verseket is szívesen illusztrálom, teszem láthatóvá – fogalmazta meg művészi hitvallását Szűts Tamás.

A kiállítás megnyitóján közreműködött Tóth Gyula (gitár, ének). A tárlat október végéig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében.

Az elismerések sem maradtak el

Szűts Tamás munkásságát 2013-ban Kiskunfélegyháza képviselő-testülete „Művészeti Tevékenységért” elismerő oklevéllel jutalmazta, idén a sokoldalú közművelődési tevékenységéért, a város kulturális értékeinek gyarapításáért a „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjat kapta. Az alkotó 1999 óta a Magyar Szobrász Társaság tagja.