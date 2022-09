Benczéné Wágner Anita tanítónő a szervezők nevében elmondta: erre a napra az alsósok témanapja is volt egyben a népmesék napja. Minden óra ennek jegyében zajlott. Így például magyar órán meséket olvastak, matematika órán pedig a feladatok történetét a mesék ihlették.

Az első órában az 1-2. osztályosok Szirtes Józsefné bábművész interaktív előadásában három mesét láthattak, majd a következő órában a 3-4. osztályosoknak Papp Zsolt igazgató és Benczéné Wágner Anita tanítónő mondott meséket, melyeket tánc követett.

A népmese napja azonban nem merült ki a szép történetekben, hiszen erre az alkalomra az iskolát is mesés környezetbe öltöztették fel, a diákokkal közösen. A pedagógusok is lelkesen csatlakoztak a vidám programokhoz, többen a gyerekekhez hasonlóan egy-egy mesehős bőrébe is bújtak. Így volt például királykisasszony tanítónéni és szegény legény tanító bácsi. A diákok között pedig ott ült a sárkány, a malacka és a boszorkány is.

Benczéné Wágner Anita pedig Szélike királykisasszonnyal érkezett mindenhova a nap folyamán. Délután sem maradhattak el a mesés programok. A diákoknak három próbát kellett kiállniuk, a mesehősök nyomdokain.