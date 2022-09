A kötet további két szerzője is részt vett a bemutatón. Boros János professzor tanszékvezető, egyetemi tanár miután megosztotta filozofikus gondolatait, Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész, az MMA rendes tagja, az egyetem hallgatója arról mesélt, milyen mély kapcsolat fűzi a filozófiához. Elmondta: a zenében mindig is otthon volt, négyéves kora óta zongorázik. Zenésznek született. Amikor a filozófiával került kapcsolatba, úgy érezte, hazatért. A zene mellett ugyanis mindig megvolt benne a gondolkodás iránti szeretet. Így most a zenei és gondolati közlendője összeért.

Végül a kötetet megjelentető Belvedere Meridionale Kiadó munkatársa, Szilágyi Tamás szólt, aki szintén az egyik tanulmányt írta, és az egyetem hallgatója. Fő szakterülete a vallástudomány, illetve az innováció és a felelősség témaköre.

A könyvbemutató egyúttal a kecskeméti egyetemi szintű posztgraduális képzések indításának bejelentése is volt. A Pécsi egyetem több év után visszatért. Elsőként a kommunikátor képzésük indul el, a TIT-tel együttműködve októbertől.