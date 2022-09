Lászlóné Takács Ágnes művészettörténész több mint egy évtizede, missziós tevékenységgel mutatja be a kortárs alkotók munkáit a településen. Közöttük nem kevés olyan művészt is láthatott már a közönség, akikről lehet, hogy néhány év vagy évtized múlva derül ki, hogy a nagy elődök – Munkácsy Mihály, Szinyei-Merse Pál, Czóbel Béla – nyomdokába léphetnek.

A hétvégén Albert Éva iparművész, B. Zeikfalvy Anna grafikusművész, Köhler Péter grafikus, Kecskeméti István festő, ifj. Kunhegyesi Ferenc festőművész, Breczkó Péter tűzzománc készítő, továbbá Vince Dorka és Walter Borka fiatal művészek munkáiban gyönyörködhettek az érdeklődők.

Domonyi László polgármester is köszöntötte az alkotókat, kiemelve, hogy bár köztünk járnak, de nem mindig ismerjük azokat a művészeket, akiknek a képeit most láthatjuk. Ezt a hatalmas értéket egy budapesti tárlaton is bemutatják. Majd megemlítette: szokták mondani, hogy jó Kiskőrösre jönni.

Az ősöktől olyan nyitottságot és szorgalmat kaptak a kőrösiek, amelynek következtében idáig jutottak.

A művészek kimagasló tudással és tehetséggel viszik ezt tovább – hangsúlyozta a város első embere.

Lászlóné Takács Ágnes művészettörténész átvéve a szót arra hívta fel a figyelmet, hogy szeptember 29-én, Budapesten a József Attila Színház kiállítótermében is bemutatják az alkotásokat. A kőrösi bemutató főpróbája a fővárosi megnyitónak, majd bemutatta az alkotókat, röviden ismertetve a tevékenységüket. A tárlaton Szürke Verebek Jazz Banda játszott.