– Két éve indítottam el Izsákon a Ziegler Rajz- és Festőszakkört, majd hamarosan ezzel párhuzamosan Kerekegyházán is. Puskás Tünde tavaly csatlakozott hozzánk. Az első pillanattól kezdve szorgalmasan, elmélyülten dolgozott. A foglalkozások végén mindig kielemeztük az elkészült munkát és azon gondolkoztunk, hogy mivel annyi jó alkotás született az elmúlt évek alatt, érdemes lenne ezeket a nagyközönséggel is megismertetni. Ennek okán indítottuk el a tavalyi évben az öt állomásból álló utazókiállításunkat, a kiállítók között ott volt Tünde is – emelte ki köszöntőjében Ziegler Németh Ferenc festőművész.

Puskás Tünde termékeny alkotónak bizonyult, így született meg a nyár végére az első önálló kiállításának anyaga.

– Mindig is szerettem rajzolni, a legjobb barátnőm festőtanfolyamra járt, ennek hatására döntöttem el, hogy megpróbálkozok a festéssel is. Autodidakta módon sajátítottam el a rajzolás, a festés alapjait. Többnyire ceruzával és olajjal dolgoztam. Tavaly a Ziegler Rajz- és Festőszakkör első „Nyitott műterem” című rendezvénye után kezdtem el járni a Ferihez. Fél éve született meg Réka lányom, így nem sok foglalkozáson tudtam részt venni, bár ez idő alatt is sokat tanultam, és a szakkörvezetőnk hatására pasztellel kezdtem el dolgozni.

Igazából mindenféle téma érdekel, de leginkább az állatok, virágok, tájképek. Lényegében minden, ami körülvesz. Szeretek fotózni is, legtöbbször a saját képeim alapján dolgozom – vallott magáról a fiatal alkotó.

Puskás Tünde másik nagy szerelme a kerámia. A mesterség alapjait egy festő- és szobrászművész irányítása mellett sajátította el, még középiskolásként, Csókakőn. A keze alól elsősorban használati-és dísztárgyak kerülnek ki. A fiatal alkotó azt tervezi, hogy a jövőben is kitart a kerámia mellett, és a festészetet is megpróbálja minél magasabb fokon művelni.

A kiállítás anyaga szeptember közepéig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében.