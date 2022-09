Csilla és Tamás tizennégy éve alkot egy párt. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy nem a csak a magánéletben, de a hobbijukban, munkájukban is tökéletesen kiegészítik egymást. Főként éjszakánként dolgoznak, éjszaka jön az ihlet, ezért is nevezték el magukat a napraforgó ellentétjeként: Holdraforgóknak.

Csillában és Tamásban is már kisgyermekkora óta él az alkotni vágyás öröme. Sokféle művészeti ágat kipróbáltak. Tamás gyermekkora óta tervez papírmodelleket, "kiugró" képeslapokat, mindemellett különösen vonzódik a számok világához. Csillát inkább a képzőművészt és az irodalom érdekli. Felidézte, hogy amikor művészettörténetből érettségizett, ahhoz készített egy papírmasé álarcot, amiben Tamás segített neki. Ez volt az első közös projektjük, amit azóta újabb és újabb követett. Mivel mindketten szeretik a kihívásokat, folyamatosan arra törekszenek, hogy megismerjék a legújabb technikákat, innovációkat.

Így kezdtek el nem rég élethű, 3D nyomtatott maketteket készíteni, elsősorban szülővárosuk, Kiskunfélegyháza jellegzetes épületeit, szobrait formázzák meg.

A digitális szobrászat ötlete onnan indult, hogy Csilla egy háromdimenziós festményt szeretett volna megalkotni, ebben kérte Tamás segítségét. Bár első hallásra Tamás nem mindig érti meg, mit is akar a párja, de végül mindig siker koronázza a közös munkát. Az ötletekhez szükséges technikai tudást Tamás autodidakta módon sajátította el. Számítástechnikai programok segítségével megtervezi a Csilla által megálmodott alkotást, majd a 3D-s nyomtatóval kinyomatja. A testet öltött műanyag szobrok végül Csilla ecsetjei által válnak igazán élethűvé.

Csilla és Tamás nagyban álmodnak, kicsiben alkotnak .

Fotós: Beküldött fotó

A Petőfi Emlékév is számtalan ötletet adott az alkotópárosnak, így született meg a Petőfi-szobor miniatűr mása. A költőről készült ülőalakos szobor pedig azt a pillanatot örökíti meg, amikor Petőfi Sándort lefotózták. Elkészítették többek között a kicsinyített Városházát, a Templomhalom rekonstruált templomát, az Ótemplomot, a Pajkos-Szabó féle szélmalmot, a Káposzta néven közismert csobogót, a centenáriumi díszkutat, az ülő Móra-szobrot. Egyik legújabb alkotásuk Móra Ferencről készült, amely az író felnőtt és gyermekkori mását örökíti meg. A miniatűr kompozíció a Kincskereső Kisködmön egyik történetét idézi fel. Az alkotópárostól azt is megtudtuk, Kiskunfélegyháza értékei mellett számtalan extrém szobrot rendeltek már tőlük, így például ékszereket, film és mesehősöket, de még Szűz Máriáról is készítettek digitális szobrot.

Csilla és Tamás büszkén számolt be a baon.hu-nak arról is, hogy lehetőséget kaptak a Kiskun Múzeumtól arra, hogy alkotásaikat a Petőfi Emlékházban kiállítsák, így ott bárki közelebbről is megnézheti azokat.

Csilláról azt is megtudtuk, hogy szeret varrni, sőt még verseket is ír. Tamás pedig azt is elárulta, hogy nem csak digitális szobrászatot tanulta meg magától, hanem a csellózást is. Mindketten azt vallják, hogy ha az ember igazán szeret valamit, azt meg is tudja valósítani.