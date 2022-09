A közelmúltban korszerűsített művelődési ház és közvetlen környezete adott helyet a nagy múltú rendezvénynek. Az ünnepség nyitányaként az erdélyi testvértelepülésről érkező csíkkarcfalvi fúvószenekar játszotta el a Himnuszt. Elsőként dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke mondott köszöntőt, aki az ünnepséget megelőzően nyitotta meg a Bácskortárs című tárlatot az épületben.

Beszédében kiemelte, hogy most minél több olyan erőforrásra van szükségünk, mely biztonságot adhat. Fontos a közösségi érzés, a közösséghez tartozás, és ahogyan az alkotmányban is leírták, az egymás iránt felelősségviselés. Végül örömmel üdvözölte a hazánkból és a határon túli testvértelepülésekről – Zétényből, Versecből, Sirnachból, Badacsonytördemicből és Mencshelyről – érkező delegációit is.

Balogh Károly, Helvécia polgármestere is megosztotta ünnepi gondolatait.

Mint mondta, huszonnyolc éve rendezik meg a szüreti mulatságot, Helvécia kapcsolata a szőlővel azonban sokkal távolabbra, 130 évre tekint vissza.

Felidézte őseik letelepedését. 1892. március elsején a Balatonfelvidékről a Filoxéra elől idemenekülő 88 magyar és 17 német család telepített szőlőt a homokban, majd fáradságos munkával művelték és tették le alapjait a mai Helvéciának.

Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár beszédében szintén a szüret hagyományát elevenítette fel, és felhívta a figyelmet az összetartozás fontosságára.