Hírportálunkon évek óta figyelemmel kísérjük Beke Márk zenei fejlődését. Az iskolai sikerei mellett 2018-ban megnyerte az országos Virtuózok komolyzenei tehetségkutató versenyt. Kuna Lajos zenetanár egykori tanítványa a versenyek és iskolai rendezvények mellett rendszeresen fellépett a népkonyhaként is működő Wojtyla Barátság Központ ünnepségein. Néhány évvel ezelőtt a fiatal tehetség amerikai fellépését az intézmény alapítója, Farkas P. József támogatta.

– Mindig szívesen játszom a Wojtyla Központban. A szegények és a ház munkatársai is nagy szeretettel fogadnak – mondta Márk, aki a napokban ismét harsonázott a népkonyhán, a nyári nyaralása második napján.

A zenei virtuóz egykoron a Refiben végezte az általános iskolai tanulmányait, majd a Kodályban folytatta, miközben az M. Bodon Pál zeneiskolában is tanult mesterétől, Kuna Lajostól. Érettségi után sikeres felvételt nyert az amszterdami zenekonzervatóriumba.

– Nagyon jó döntést hoztam, nagyszerű oktatásban részesülök. Két évet már sikeresen elvégeztem.

Rengeteg szakmai tapasztalattal gazdagodtam, neves, világszerte elismert zenészektől tanulhatok. Például részt vettem a Bécsi Filharmonikusok első harsonásának mesterkurzusán is.

Emellett több zenei projektből is aktívan kivettem a részem. Az oktatás nagyon interaktív és gyakorlatorientált – részletezte, majd a közeljövő terveit osztotta meg.

– A következő tanév kiemelten fontos lesz a jövőm szempontjából, most kell döntenem, hogy az edukációt, azaz a tanítást, vagy a művészi pályát választom. Egyelőre még nem döntöttem el, mindkettőt nagyon élvezem. Szeretek tanítani is, de már gyermekkorom óta vágyom arra, hogy elismert, befutott harsonaművész legyek, aki világszerte fellép. Az alapképzésből még két évem van hátra, utána még a két éves mesterképzést is szeretném elvégezni – mesélt motivációjáról Márk.

A következő tanév más szempontból is eltér az eddigiektől, a lakhatási problémáktól már nem kell tartania.

– Hollandiában nem egyszerű jó albérletet találni, ami megfizethető és közel van az intézményhez, és akkor még az is ott van, hogy bármikor felmondhatják.

Végre kedvezően bírálták el a zeneakadémián a kérelmemet, és bejutottam a saját lakástömbjükbe. Ez nagy megnyugvás számomra, így sokkal jobban koncentrálhatok a zenei karrieremre, nincs nap mint nap a fejem felett, hogy meddig lakhatok az adott helyen.

Ráadásul nagyon szép, jól felszerelt a lakás, és az épületben külön zeneterem is van, melyet a hallgatók használhatnak. Sőt a kertben bokszzsák is lóg, melyet rendszeresen használhatok, ami a kondim szempontjából elengedhetetlen – részletezte, és azt is elárulta, hogy a tandíjra valót maga keresi meg, a kezdetektől futárkodik, ami szerencsére jól fizet.