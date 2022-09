Balanyi Károly, Ferenczy-díjas képzőművész, a Kecskeméti Képzőművészek Közösségének vezetője nem ismeretlen a Wojtyla népkonyhájára járó szegények körében. A neves alkotó az elmúlt években többször is találkozott a sorsközösség tagjaival egy-egy rendezvény alkalmával, sőt az intézmény Reménység kertjének hangulatát egy alkotása is emeli.

A pénteki kiállítás megnyitót Jaszniszki Jarina, a Kodály iskola ukrán tanulója nyitotta meg csodálatos gordonka játékával, majd Farkas Pál, a Wojtyla munkatársa mutatta be a vendégeket a szegényeknek. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, Jánosi István önkormányzati képviselő, valamint dr. Finta József érseki helynök, a Nagytemplom főplébánosa.

Elsőként dr. Szeberényi Gyula Tamás osztotta meg gondolatait.

– Amikor ide jövök a Wojtylába, útközben mindig arra gondolok, hogy milyen hatalmas munka folyik itt.

A napi több mint száz meleg étel biztosítása mellett arra is törekszenek, hogy közösséget építsenek, szellemi táplálékot nyújtsanak. A szociális munkát ötvözik a kultúrával, ahogyan tették ezt most is. Transzcendens élményben lehet része a kiállítást megtekintőknek. Csodálatos Bach művet hallhattak és a képek szemet gyönyörködtetőek, egyszerre kapott élményt a fül és a szem. Ezúton is csak gratulálni tudok az értékteremtő munkájukhoz, a művésznek az alkotásaihoz, a diáklánynak a zenei tehetségéhez! – mondta az országgyűlési képviselő, aki évek óta rendszeresen részt vesz a karitatív intézmény rendezvényein.