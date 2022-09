A legnagyobb területű magyar hegyközség ünnepének hangulatát alaposan befolyásolta az eső. Pénteken kezdődött a programsorozat kiállítással és szabadtéri programmal. A művelődési házban Kárász András alpolgármester köszöntőjében megemlítette, hogy minden második évben kisebb szabású fesztivált tartanak a városban. A mostani egy ilyen program, míg jövőre nagy ünnepséget szerveznek. A megnyitón került sor A szőlőtő népe – Szemelvények Soltvadkert történetéből című könyv bemutatójára is. A köszöntő után az általános iskola diákjai adtak műsort. Az intézményben a székely származású Erőss Zsolt hegymászó felfedezőútjainak, a Mount Everestről készült fotóinak kiállítását is megnyitották. Péntek este a Republic együttes adott rendkívül látványos koncertet, amelyen a hűvös idő ellenére is rengetegen voltak.