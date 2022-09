Népmesekincsünk gazdagsága, sokfélesége egyedülálló a világon. Életkortól függetlenül pótolhatatlan élményekkel ajándékozza meg hallgatóit, olvasóit. A népmese olyan szellemi táplálék, amely gyönyörködtet, megvigasztal, reményt ad, utat mutat, csodákra képes.

A Magyar Olvasástársaság e népmesekincs megőrzését tűzte ki célul. Kezdeményezésükre 2005 óta szeptember 30-át a magyar népmese napjaként tartják számon. Ennek jegyében a Ciróka is megkülönböztetett figyelemmel fordul e fontos kulturális örökségünk felé.

A Ciróka bábszínház az egyik legnépszerűbb népmeséből készült előadásával, Az aranyszőrű báránnyal ünnepelte meg a jeles napot, a Református Általános Iskola tanulóival együtt.

A mókás történetet bőséges humorral, furulyaszó kísérettel Fülöp József mesélte el ölbe vehető kisszínpadán, sokat látott aprócska titiri bábokkal.

2017-ben, több mint 130 népmese közül, Budapesten és Székelyudvarhelyen is Az aranyszőrű bárány lett a legnépszerűbb magyar népmese. Így méltán kapott helyet a bábszínház programjában is ezen a „mesés” napon. A szórakoztató előadással a Bács-Kiskun Megye Oktatókórház gyermekosztályán is rendszeresen megörvendeztetik a gyerekeket.