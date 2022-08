Vőneki Babett eddigi munkássága során hétszer mutatkozott be a közönség előtt. A mostani rendezvényre – ami Bácsalmáson már egyébként a harmadik – ezúttal 32 darab festménnyel érkezett.

Az alkotó már régóta foglalkozik rajzolással és alkotással. Először a Madarasi Alkotó Csoport tagjaként mutatkozott be egy közös kiállításon. Művészeti tevékenysége során különböző technikákat alkalmazott: agyagozás, tűzzománc, csuhéfonás, bőrrel való ismerkedés és a szárazvirág kötészet. Szívügye azonban továbbra is a festészet és a rajzolás maradt. Rajzolt grafikát grafittal és szénnel és száraz pasztellt is alkalmazott. Ezután jött az akvarell, az akril, végül az olajfestészet, amelynek kiváló művelője lett. Az eltelt időszakban jó együttműködő kapcsolatokat épített ki magyar és külföldi alkotó csoportokkal. Az itthoni közönség Baján, Bácsalmáson, Csávolyon és Madarason is láthatta már munkáit.

Szabadidejében szívesen foglalkozik versírással is, amelynek egyik alkotását a mostani rendezvényen is bemutatták a Buborék Báb Társulat két ifjú növendékének, Szabó Sára és Varga Konor közreműködésével.

A tárlat augusztus 19-ig tekinthető meg a kulturális intézmény nyitva tartási idejében.