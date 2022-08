A szervezők idén márciusban közzétett felhívására ezúttal 178 művész 177 alkotást, illetve sorozatot adott be, amiből a XI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé zsűrije összesen 128 alkotó 127 művét, sorozatát javasolta kiállítani és a katalógusban megjelentetni. A megnyitón Ifj. Gyergyádesz László, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti osztályvezetője, a biennálé alapító kurátora köszöntötte a nagyszámú érdeklődőt. Elmondta, hogy a kétévente változó tematikus felhívásuk nyomán ezúttal állatokkal és növényekkel kapcsolatos ábrázolásokat tárnak a nagyközönség elé

Csak a Bibliában 121 állatfajról és 80 növényről olvashatunk, s nem csupán a teremtésükről, vagy éppen a megmentésükről az özönvíz története (Noé bárkája) kapcsán, hanem gyakran szerepelnek hasonlatokban, példabeszédekben is.

A növények és az állatok a Szentírástól, illetve az apokrif irodalomtól függetlenül is a keresztény művészet kihagyhatatlan részeivé váltak. A keresztény ikonográfiában különösen fontosak együtt és külön is a szimbolikus megjelenítéseik, a szentek legendáihoz kapcsolódva, továbbá a fantázialények, vagy éppen az állatövi jegyek ábrázolásai. Elég csak paradicsomkertre, a szőlőkertre, vagy a tudás fájára gondolnunk. Emlékeztetett, hogy idei témaválasztásuk gazdag területet jelent, mely napjaink egyik legnagyobb globális válságjelenségére, a klímaváltozásra, s ahhoz kapcsolódóan is a növényi és állati fajok kihalására is felhívja a figyelmet.

Ifj. Gyergyádesz László elmondta, hogy a keresztény biennálékhoz kapcsolódik az a majd két évtizede folyó módszeres gyűjtői tevékenység, melynek eredményeként a múzeum képzőművészeti gyűjteményén belül létrehoztak egy, a nem egyházi fenntartású magyarországi múzeumokban ma még egyedülállónak tekinthető, speciális gyűjteményi egységet. A kollekció szerencsére folyamatosan gyarapodik, melynek köszönhetően már túl vannak a félezredik beleltározott tételen. Gyarapítási keret hiányában a fő módszer a művészek rábeszélése arra, hogy ajánlják fel műveiket a múzeumnak. A gyűjtemény összetétele, minősége tehát alapvetően az alkotók jóindulatától és az egyes biennálék témájától függ, éppen ezért igyekeznek kihasználni a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt műtárgyvásárlási pályázatokat is.