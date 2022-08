Mindenki másképp egyforma – ez bebizonyosodott most is, hiszen a sokféle anyagból, technikából, stílusból a sokféle indivíduum keze alatt az üres vásznakon, farostokon, papírokon a hét végére egy nagyszerű kiállítási anyag született.

Igazán tüzes tábor volt az idén, nemcsak a kánikula miatt, hanem a tavalyi sikeren felbuzdulva idén is játékra hívták egymást a táborozók. Ahogy elmúlt évben a víz, idén a tűz volt a feldobott téma. Hogy milyen tűz? Belső tűz, erdőtűz, vagy az égő csipkebokor? Netán tüzes érzelem, tüzes menyecske, tábortűz? Kinek mi jut eszébe és hogyan tudja azt megformálni a művészet eszközével. Mindez csupán egy külön inspiráció volt az alkotóknak a szokásos táj, portré, utca, virág témák mellé. Az egy hét alatt több mint hetven alkotás született, közöttük számos „tüzes” kép is, melyre szavazhattak is, kinek melyik tetszett a legjobban. A zárónapon a háziverseny győztese is megszületett, idén Vlcskó János Főnixmadara kapta a legtöbb szavazatot.

A napi munka mellett érdekes programok is színesítették a tábor életét. Egyik este filmvetítés volt egy festő életéről, másik nap Szabó Mátyás zenész mutatta be néhány megzenésített versét. Egyik barátja, Sipos Gábor Gergő, a Kecskeméti József Színház csellóművésze is megérkezett látogatóba, kettejük rögtönzött házikoncertjén komolyzenei darabok, népdalok, megzenésített versek, kortárs költők és írók műveinek részletei is elhangzottak. S mint az utóbbi években megszokhatták, egyik este vendégük volt Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész is, akivel munkájáról, könyveiről s a világ nagy dolgairól beszélgettek.

Hogy ez ismét létrejöhetett, sok-sok ember szervezőmunkája kellett hozzá, és jó pár támogató, akik szállással, étellel, itallal, pénzzel, munkával járultak hozzá a sikeres héthez.

Szabó Zsolt polgármester az egyik leglelkesebb támogatója és segítője az Ordasi Alkotótábornak a kezdetektől. Mint mondta, ez egy csoda, ami Ordason immár tizenkilencedik éve nyaranta megtörténik.

– Mi legalább annyira várjuk Zsigmond Enikővel, a tábor elindítójával, főszervezőjével ezt a hetet, mint a vendégeink. Idén is egynagyszerű héten vagyunk túl, jó érzés látni az itteni táj, a színek, a fények, arcok és utcák lenyomatát az elkészült műveken. Gyarapodik is településünk általa, hiszen mindenki itthagyja egy-egy alkotását Ordasnak, melyből már csinos kis gyűjteményünk van a közel két évtized alatt.

A XIX. Ordasi Alkotótábor terméséből az Ordasi Falunapok szombatján, augusztus 27-én 11.30-kor nyílik kiállítás a Faluházban.