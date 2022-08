Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület a kistérségi települések összefogása révén immár 25 éve nagy figyelmet fordít arra, hogy megismertesse és megszerettesse a helyben megtermelt kiváló minőségű élelmiszereket, valamint az egyedi kézműves termékeket a helybéliekkel és az idelátogatókkal. Ennek fő helyszíne Kecskemét főterén a Hírös Hét Fesztiválon a héten zajló, pénteken záruló Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás.

Minden település önálló standot állított össze helyi értékeiből, melyet szakmai zsűri értékelt. Az eredményhirdetést, díjak átadását pénteken tartották meg.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének különdíját Kunbaracs község önkormányzata vehette át. A méltatásban kiemelték, hogy a kecskeméti járás legkisebb lakosságú települést körülvevő hamisítatlan kiskunsági táj szépségével és érintetlenségével mindenképp nagy érték a mai világban. Ezentúl, a Homokhátságnak ezen a pontján élő emberek szorgalmáról is tanúskodik, a különböző kertészeti tevékenységek mellett a hagyományos állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok is találhatók a településen. A kecskeméti sárgafejű juhfajta tenyésztése és törzskönyveztetése is a település határában zajlik.

Az Agrárminisztérium különdíját Bugacpusztaháza kapta. A díj odaítélésekor fontos szempont volt, hogy az ősi puszta emlékét, a szilaj pásztorkodást, a pusztát, pusztai lovas-programokat, a dolgos, küzdő szellemet ma is őrzi a település. Az önkormányzat igyekszik ma is élhető körülményeket biztosítani a lakosságnak, ennek szép példája az ÖKO Falu Program, a természet, a környezet védelme.