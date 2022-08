– Petőfi Sándor szellemisége, szabadságvágya, mentalitása, meg nem alkuvása minden magyar emberben ösztönösen benne él. Ezt nem tanuljuk, nem tanítják, zsigerileg érezzük. Nyelvünk és kultúránk mellett ez is összeköt bennünket. Ezért most, Petőfi Sándor 200. születésnapja közeledtével fontoljuk meg jól, hogy hogyan tudjuk az emlékévet a költőhöz méltó tartalommal megtölteni oly módon, hogy utódaink büszkék lehessenek tevékenységünkre – hangsúlyozta Domonyi László.

Kiskőrösön állították fel 1862-ben az ország első Petőfi-szobrát, amelynek történetét Turán István helytörténész elevenítette fel.

– Százhatvan évvel ezelőtt, 1862. augusztus 2-án, egy szombati napon került sor arra a csendes, hazafias ünnepségre, amelynek keretében a régi evangélikus iskola előtti téren felavatták a világ első köztéri Petőfi-szobrát. Szülővárosa közönsége állíttatta, s most is Kiskőrös egyik legfontosabb alkotása, a szülőház mellett második műemléke – emlékeztetett Turán István, aki arról is szólt, hogy közadakozásból is gyűjtöttek a helybéliek a szoborra, ami végül Gerenday Antal kőfaragó pesti műhelyében készült el 1861-ben.

A Petőfi-szobor. Fotó: Tapodi Kálmán

– Amikor a szobor és a talapzat elkészült, hajóval szállították a hartai hajóállomásig, innen pedig hatökrös szekér hozta Kiskőrösre. Úgy tudni, hogy a műalkotást nem csak úgy megérkezett, hanem be kellett csempészni a településre – tette hozzá Turán István, aki arról is beszélt, hogy a viszontagságos politikai helyzet miatt a szoboravatóra csak egy év évvel később került sor, „csendes megemlékezés keretében, hiszen a forradalom költőjének ezekben a napokban nem lehetett országos ünnepséget szervezni.”