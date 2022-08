Galériával 1 órája

Petőfi korának tanyasi életét mutatja be a lajosmizsei Tanyamúzeum kiállítása

Tanyavilág Petőfi évszázadában címmel nyílt kiállítás az idén 50 éves lajosmizsei Tanyamúzeumban vasárnap délután. A Petőfi 200 emlékév rendezvénysorozatba is illő tárlat azt mutatja be, hogy miként zajlott az élet, a gazdálkodás a tanyákon Petőfi korában és betekintést enged az akkori paraszti életvilágba is.

Minden tabló Petőfi Sándor egy-egy egy strófájára épül Fotós: Bús Csaba

Tíz akácfa keretbe ágyazott tablón mutatja be a Petőfi évszázadában folyó tanyasi életet a lajosmizsei Tanyamúzeum vasárnap nyílt kiállítása. A tárlat anyaga a 18. század közepétől Lajosmizse függetlenné válásán át a 20. századig nyújt átfogó képet a hagyományos kis- és középparaszti telephelyek születéséről és felépítéséről. A kiállításon megismerhetők a kiskunsági talajművelés módozatai, a mezőgazdasági termelés, a gabonanövények és a szabadföldi gabonatermesztés, a kapás- szálas és kerti növények, de betekintést nyerhetünk a gyümölcstermesztés mikéntjébe és a tanyasi állatok hasznosításába is. Minden tabló Petőfi Sándor egy-egy strófájára épül. Köszöntőt mondott dr. Estók János, a fenntartó Magyar Mezőgazdasági Múzeum igazgatója, és végigtekintett a fél évszázados Tanyamúzeum, valamint az 1896-ban létrejött, az agrárium múltját és jelenét bemutató Magyar Mezőgazdasági Múzeum történetén, utóbbit a vidék budapesti kapujának nevezve. Elmondta, hogy a tárlat nem csak a Petőfi 200 programjai közé illeszkedik, hanem része annak a saját programsorozatnak, amivel a múzeum vidéki filiáléját megalakító elődeik előtt tisztelegnek. Emlékeztetett: amit tanyasi világnak hívunk, az nem periférikus volt, s nem csak Petőfi korában létezett, hiszen az 1930-as népszámlálás idején még egymillió 56 ezer ember élt vidéken, és a mezőgazdasággal foglalkozó őstermelők közül minden ötödik tanyán gazdálkodott. Hangsúlyozta, hogy tanyasi életnek múltja volt és átalakuló világunkban jövője is van.

Kiállításmegnyitó a lajosmizsei Tanyamúzeumban Fotók: Bús Csaba

Kiemelte továbbá a Tanyamúzeum fontosságát, amit az is mutat, hogy az elmúlt években megújították az épületeket, újratapasztva és meszelve, valamint a tetőt újra nádazva. Rendbe tették a kiállított tárgyakat és bevezették a vizet. A jövőt illetően elmondta, hogy szeretnének egy foglalkoztató épületet, ahol csoportokat fogadhatnak, programokat szervezhetnek, ehhez azonban pályázati forrás szükséges, de a kiviteli tervek megvannak, és a terület is adott hozzá. Hajagos Csaba, a Kecskemét Katona József Múzeum történeti-néprajzi osztályvezetője mutatta be a kiállítást. Elmondta, hogy Petőfi ugyan a tárlatnak helyt adó tanyán nem járhatott, de a térségben bizonnyal megfordult és verseiben megjelenik a táj, a pusztai tanya és csárda, melyek verseiben a zabolátlanság jelképei voltak. A tablókon fellelhető strófák zöme az 1840-es évek közepén íródott, amikor Petőfi Budapesten tartózkodott. A távolban azonban idealizálja a tájat, és a romantika eszközeivel felemeli, hiszen a térség és az itteni élet, eszközök és szokások származástudata fontos részét képezik. Elmondta azt is, hogy nincs még egy olyan nemzet, melynek olyan költője lenne, mint nekünk Petőfi: aki versei által összefoglalja a tradicionális paraszti létmód pillanatait és elemeit. A kiállítás kurátorai közül Nagy László tárlatvezetést tartott a jelenlévőknek. A megnyitón a Mizsei Vadrózsák néptáncegyüttes jászsági tánc bemutatóval működött közre.

