A különböző képzőművészeti technikák alapjainak elsajátításában idén is Pócsik Olga, a majsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium művésztanára segített a résztvevőknek, akik közül többen is visszatérő vendégei az alkotótábornak. Az ifjú alkotók fantáziája szabadon szárnyalhatott és a legjobban sikerült műveik a szeptemberi városnapok idején kiállításon is szerepelnek. A ötnapos tábor pénteken zárul.