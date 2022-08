Az idén indult a Petőfi 200 ünnepségsorozat, amely keretében a legismertebb magyar költő, Petőfi Sándor születésére emlékezünk. Ennek keretében azonban van egy olyan dátum is, amely fontos, mindenekelőtt a kiskőrösiek életében. Az elődök 1972-ben kapták meg a költő születésének 150.évfordulójára a városi címet.

Turán István Kiskőrös helytörténésze, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár honlapján, a Kiskőrös Múltjából című rovatban tett közzé egy olyan fotós összeállítást, amely a település várossá válását mutatja be. A helytörténészt kérdeztük a munkával kapcsolatban. Turán István elmondta, hogy rengeteg olyan felvételt gyűjtöttek össze az elmúlt években, amelyekre ha rápillant az érdeklődő, akkor egy takarosan fejlődő kis város felemelkedését követheti nyomon.

Az összeállítást folytatja, igaz, nincs egyszerű helyzetben az anyagbőség miatt. Ha ma egy látogató végigpillant a belvároson, akkor egy pillanatra az az érzése támad, mintha egy burgenlandi nagyobb település rendezettségét látná.

Kiskőrös az Osztrák- Magyar Monarchia idején nagyközségi címmel rendelkezett. Az elnevezés, hogy egy település község vagy városi nevet viselt attól függött, mekkora is volt a jövedelme. Ebből a bevételből magasabb hivatalokat képes volt-e fenntartani, magyarázta Turán István. Így például ha egy polgármesteri hivatalt, rendőrséget, járási egyéb hivatalokat is finanszírozott, akkor lehetett rendezett tanácsú város. Ha nem volt elegendő bevétele, márpedig az 1870-es években Kiskőrösnek nem volt megfelelő mennyiségű bevétele, az állam finanszírozott több tisztséget, így például a főjegyzői és a főszolgabírói posztot is.

Dr. Oláh Pál tanácselnök mutatta be az 1972 év végén a várossá válás dokumentumát

A közigazgatásról szóló törvény 1871-től egészen 1950-ig maradt fenn, ez alapján nagyközség lehetett Kiskőrös. A 20. század közepén a városban nem volt jelentős ipar, viszonylag szegény település volt, ugyanakkor az akkori megyei politika várost szeretett volna kialakítani Kőrösön. Hogy miért? Innét 30 kilométerre fekszik Kiskunhalas, Kalocsa, 50 kilométerre pedig Kecskemét, de magában a Kiskőrösi Járásban nem volt középfokú központ. A megyei tanács és a járási tanács közösen hozták meg azokat a döntéseket, amelyek eredményeként Kőrös elindult a fejlődés útján. Ennek a fejlődési útnak a mérföldköve az 1961-ben átadott Petőfi Sándor Általános Iskola volt, ez lett a központi intézmény is.

Majd ezt követően a település közművesítés történt meg. Elindul a csatornahálózat kiépítése, egyre több helyen vezették be a villanyt, a külterületekre is ekkor jutott el az áram. Majd megépítették az úgynevezett funkcionális épületeket. Postahivatalt, a biztosítót, majd az ország első szövetkezeti áruházat. Kibővítették a gimnázium épületét, megépült a szakoktatás helyi központja a 621-es számú Szakmunkásképző Iskola, amely a helyi ipartelepítéshez biztosíttotta a szakembereket. Kollégium is épült a bejáró gyerekek számára. Ezek az építkezések a kisajátításokk miatt konfliktussal jártak a 60-as években. Kurucz Sándor községi tanácselnök például ezért is mondott le 1965-ben. Ő mint tősgyökeres kiskőrösi nem értett egyet feltétlenül abban, hogy a történelmi belvárosi térség egy részét lebontják a fejlesztések során. De végül is ekkorra vált modern, úgynevezett szocialista kisvárossá Kiskőrös, fogalmazott Turán István helytörténész.