– Férjemmel három éve alapítottuk a Hatetudnád Tánctanodát Szegeden. Az első tánctáborunkat is itt rendeztük meg. Nagy örömömre a másodikat már szülőfalumban tarthattuk meg. Idén közel százan érkeztek hozzánk, az oktatás három gyermek, és egy ifi-felnőtt csoportban zajlik. A résztvevők a településről, a környező településekről, illetve az ország különböző szegleteiből, továbbá környező országokból érkeztek. A próbák során a Talléros Együttes muzsikál, akik esténként a táncházakban is zenélnek nekünk. A szegedi tánctanoda jelenleg öt csoporttal: Pirinkó, Tilinkó, Kis-Iringó, Nagy-Iringó, valamint a Hatetudnád ifi-felnőtt csoporttal működik. Táborunk a tanoda gyermekcsoportjai után kapta a nevét – mondta el hírportálunk érdeklődésére Számfira-Nagy Zita szervező.

A gyermekekkel Zádori Zsuzsanna, Lábas Kata, Hajnal János, Bőtös Barnabás és Kürtösi Lilla foglalkozik, míg az ifi-felnőtt csoport táncosaival Számfira-Nagy Zita és férje Számfira Máté.

– Fontos célunknak tekintjük a népi kultúra bemutatását a néptánc, a népzene, és a kézműves foglalkozások segítségével.

Emellett a közösségépítést is hasonlóan fontosnak tartjuk, ezért is szervezünk minden napra délutáni és esti közös programokat. A tábor programjainak összeállításakor nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy megmutassuk Soltszentimre és környéke természeti szépségeit, és épített örökségét.

Ellátogattunk a Kolon-tóhoz, a Csonka toronyhoz, megnéztük a Szekeres Tejműhelyet, a Wakin Tavi Díszhaltenyészetet, és Szabó Pál lovardáját is. Ez idáig csak pozitív visszajelzések érkeztek hozzánk, mindenki nagyon szívesen vett részt a programokon. Külön öröm számomra, hogy a táborlakók között egyre több a helyi gyermek – tette hozzá Számfira-Nagy Zita.

A hét során esténként táncházak várták, és várják az érdeklődőket, melyekre a belépés ingyenes. A soltszentimrei gyermek- és felnőtt néptánctábor péntek délután 16 órakor bemutatóműsorral zárul.