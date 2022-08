A tárlat Thorma festészeti hagyatékéból 42 művet mutat be az életmű belső arányainak megfelelően. Thorma János az első modern magyar művésztelepet a naturalista szemléletű Hollósy Simon müncheni szabadiskolai gyakorlatára alapozta és művésztársaival (Hollósy Simon, Réti István, Ferenczy Károly, Grünwald Béla) 1896-ban alapította. Az itteni művésztelepi és (1902-től) szabadiskolai tevékenység a huszadik századi magyar művészetre nagy hatást gyakorolt – olvasható a Thorma-múzeum sajtóanyagában.

A Halason született, de jászberényi gyermekéveit követően kamasz korától haláláig Nagybányán élő Thorma János a városban létrehozott művésztelep és szabadiskola egyik elindítója és meghatározó művésztanára volt.

A Thorma János Múzeum két állandó tárlatán, a Thorma Galériában látható negyvenöt, és a Bay Gyűjtemény – Nagybánya művészetét bemutató – kiállításán található további tizennyolc Thorma-festményt állítanak ki.

– Ezek mellett mutatunk be ezúttal még negyvenkét alkotást, melyek közül számos mű még nem szerepelt kiállításon. A Hölgy fátyolos kalapban, amit Thorma Párizsban festett, a Nagybányán készített korai remeklés, a Bilcz Irén portréja is szerepel a kiállításon. A Favágócsaládot (más címén Kolduspár), Thormának ezt a korai életképét a 2013-as Magyar Nemzeti Galériában rendezett nagy Thorma-kiállításon láthatta utoljára a közönség. A Majális (Mulatozó társaság) vázlatával és legkidolgozottabb nagyméretű változatával, Thorma egyik – számára is kedves – képtémájával is találkozhat az érdeklődő. Ez a mű a Trianont követő időszakban első sokalakos, több változatban is megvalósított képterve volt. Ezeken kívül számos eddig kiállításon nem szerepelt Thorma-képet is bemutatunk, köztük egy kései tájimpressziót a múzeum új szerzeményei közül – közölte a Thorma-múzeum.

A 2022-es Kiskunhalasi Őszi Tárlat idején összesen százöt Thorma-festmény, illetve több mint százötven nagybányai művészet körébe sorolható festmény tekinthető meg egy helyen és egy időben Kiskunhalason, a Thorma János Múzeumban.