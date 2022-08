Kiskőrösön született, Akasztón él, jelenleg a Solti Ifjúsági Fúvószenekar vezetője és karnagya Fuchs Attila, aki magas elismerést vehet át a megyei önkormányzat szeptember 10-i ünnepélyes ülésén, a megyenapon Kunszentmiklóson. Akasztón él a feleségével, Tündikével. Két gyermekük Csaba és Attila trombitaművészek. Azaz a muzsika örömét, szeretetét volt kinek továbbadni. Illetve sikerült továbbadnia azoknak diákoknak is, akik a keze alatt végeztek az évek során. Jelenleg a 45 fős zenekar mellett egy 22 fős kisebb gyermekzenekar működik.

Neki és a kollégái munkájának magas színvonalát jelzi, hogy Akasztóról 10 diák játszik a solti zenekarban, de vannak zenészek Dunaföldvárról, Dunaegyházáról, Apostagról, Soltszentimréről, Csengődről, Hartáról is a soltiak mellett. A együttes gyakran lép fel Solton, illetve más településeken is. Újév napján, ahogy a világ nagy fővárosaiban és számos hazai településen, ők is koncertet adnak. Hogy mely darabok vannak repertoáron? Egy fúvós zenekar életében az indulók mindig jelen vannak. Előszeretettel játsszák Brahms Magyar táncok több darabját is. A komoly zenei darabok mellett átkalandoznak a könnyű zene területére is. Így például a klasszikus hard rock zenekar, a Deep Purple világslágerét a Smog on the water – Füst a víz felett – is előadták már.