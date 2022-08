Ezzel is szeretnének kedvezni a fiataloknak. A Chill Zone keretében az első koncert 19 óra 30-kor, a második 20 óra 30-kor kezdődik. A nyáresti koncerteken minden adott a lazuláshoz, a chill hangulathoz. Most pénteken a Lily Was Here, majd az Algo-Ritmus lép színpadra. Augusztus 12-én először Remedy, majd Lily Was Here zenél. Augusztus 19-én ismét a Lily Was Here kezd, majd a Trendkillerz fokozza a hangulatot.