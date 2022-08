– A babakiállítás célja, hogy bemutassuk a nagybaracskai népviseletet. A kiállított babákon többféle ruha van, egyebek mellett látható a ternószoknyás, selyemszoknyás baba. Különféle alsószoknyájuk van, mint például a pöndől, fehér szoknya és fölötte a díszes, színes ternó vagy kasmír szoknya, illetve selyemszoknya – mondta Hegedűs Erzsébet önkormányzati képviselő.

A férfiviseletben a csutkababákon szőtteskötény, mellény, bő gatya, ing és a kalap látható. A lányoknak is van mellényük, ami imitálja a húszasokat és a lányok fején kendő, illetve fityula is megfigyelhető.

– Ami a színeket illeti, Nagybaracskán elsősorban a kék, zöld és sárga szoknya volt a szokás, de a fehéret is szerették. A kiállításon más színek is láthatók és vannak hétköznapi viseletek is. Ahogy bejöttek a műszálas anyagok, úgy változott a viselet. A kiállításon igyekeztünk a régebbi népviseletet bemutatni – sorolta a képviselő.

A tájházban három szobát alakítottak ki, ahol egyházi relikviákat, bútorokat, szerszámokat állítottak ki. Az egyik teremben a szövést mutatják be a hozzá kapcsolódó eszközökkel. Szövőszéket, szőtteseket is megtekinthet az érdeklődő. A folyosón fotótárlat látható az elmúlt évszázad fotóválogatásából. A tájház udvarán egy kemencét, valamint egy halfőzőt is készített Frendrick László önkormányzati dolgozó a munkatársaival.