– A nyolc foglalkozásból álló, heti rendszerességgel jelentkező rendezvénysorozatunk még soha nem tartalmazott ennyi programot. Egy-egy ilyen alkalom kiváló lehetőséget jelentett a gyermekek számára a kölcsönzésre is, hiszen a nyár folyamán több mint háromszáz újdonságot vettünk állományba, amit olvasóink rendelkezésére bocsátottunk. A jövő szempontjából talán olvasási versenyünk volt a legfontosabb. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy mennyire fontos az olvasóvá nevelés, mert az olvasás az élet összes területén meghozza hasznát. Az olvasó ember gondolkodó ember, a gondolkodó embert pedig majd felnőtt korában sem lehet az orránál fogva vezetni – hangsúlyozta Vass Roland könyvtárvezető.

Az olvasásjáték alapötlete a zirci könyvtárból származik, amit a szabadszállási intézmény továbbfejlesztett, átformázott a helyi igényeknek megfelelően.

– Az idei volt a kilencedik alkalom, hogy meghirdettük az olvasásnépszerűsítő játékot a 14 évnél fiatalabb korosztály számára.

Büszkén mondhatjuk, hogy a játék történetében még soha nem vettek részt ennyien, mint idén.

Azaz az idei volt az elmúlt tíz év legolvasottabb nyara. A programban 115 gyermek vett részt. Összességében ezen a nyáron a fiatalok több mint félezer könyvet kölcsönöztek ki. A könyvtár népszerűsítése egy folyamatos harc az olyan kijelentésekkel szemben, hogy a mai gyerekek nem olvasnak, nincs szükség a könyvtárakra. Ezekre az állításokra településünk lakói évről évre rácáfolnak. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is. A város lakói büszkék lehetnek könyvtárukra, és saját magukra is, amit a szakmai körökből kapott pozitív visszajelzések is alátámasztanak – tette hozzá Vass Roland.

Az olvasási versenyben, iskolás kategóriában Bajusz Bella bizonyult a legszorgalmasabban, aki 31 könyvet olvasott ki a nyáron.

A második helyen Gombos Zsófia végzett, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára hármas holtversenyben Oláh Rubina Karina, Sebők Ruben Rafael, Szabó Máté állhatott fel. A negyedik és ötödik helyen is holtverseny alakult ki, az előbbin Kaltenecker Dóra és Vizinger Fanni, utóbbin Pacskó Flóra és Sallai Hanna osztozott. Az iskolásnál fiatalabb korosztályban első lett Dömötör Áron és Kéri Gergő, ők kilenc-kilenc könyvet kölcsönöztek ki. Második helyen Kéri Dóra, míg a harmadikon Csaplár Károly végzett. Különdíjat vihetett haza a 3,5 éves Vass Ákos, akinek szülei, nagyszülei és dédszülei 29 könyvet kölcsönöztek ki a nyár folyamán.