– A helyi művelődési házban megtartott egyhetes értékőr táborban a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tizenöt, 5.-6. osztályos tanulója vett részt. A résztvevők megismerkedtek egyebek között a megyei értéktárban is nyilvántartott református templommal Alföldy-Boruss Dániel református lelkész jóvoltából. Bese Gergő atya a katolikus Szent Márton templomba kalauzolta a fiatalokat. Mesekönyvek (Meseföld, Legendárium) segítségével ismerkedtek meg megyénk történetével.

Közös meseolvasás, elemzés, beszélgetés, feldolgozás után élmenyrajzot készítettek, amelyeket kiállítottunk a művelődési ház nagytermében

– tájékoztatta hírportálunkat Mészáros Szilvia közművelődési szakember, a tábor vezetője.

Sor került a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás megtekintésére. Tudásukat Petőfi Sándor megzenésített versének tanulásával és feladatmegoldó kvízekkel gyarapíthatták a gyermekek.

– A digitális eszközök segítségével a helyi és megyei értéktárak internetes megkeresését is tanítottuk a fiatalokkal. Interaktív főzést tartottunk a szabad kéményes konyhában, ahol pillefánkot sütöttünk a gyerekekkel. A hatalmas siker visszaigazolása volt, hogy mind elfogyott és a receptre is igényt tartottak a táborlakók, hogy otthon is elkészíthessék az ínyencséget. „Nálad a labda-folytasd a verset" című játék a múzeum ivójának leghosszabb asztalán, a ping-pong párbajjal egyidőben zajlott.

Az általuk szabadon választott Petőfi verset kellett asztaliteniszezés közben szavalni, úgy hogy a labdapasszal egyidőben folytatni kellett a verset.

A kézműves foglalkozások keretében, a megyei motívumgyűjtemény segítségével, mindennapos használatú tárgyak készültek, mint például a stencil- és textilfilc technikával díszített szatyrok – sorolta a táborvezető.