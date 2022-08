Az Imre Zoltán Művelődési Központ nagytermében tartott rendezvény elején az ünnepi szentmisén megszentelt kenyeret Farkas László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei alelnöke, a helyi Gazdakör elnöke helyezte el a színpad előtti asztalon, majd Édes Éva harmadik osztályos tanuló szavalta el Bódás János versét, utána pedig a Himnuszt játszotta el a Madarasi Fúvószenekar.

– A mai nap évszázadokon keresztül egyházi ünnepként szerepelt, Szent Jobb ünnepének neveztük, 1949-1989 között, negyven éven keresztül alkotmány ünnepének, új kenyér ünnepének, mígnem az első szabad választáson létrejött Országgyűlés 1991. március 5-i döntése Szent István-napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnep rangra emelte – emlékeztetett ünnepi beszédében Czeller Zoltán polgármester, aki szerint a legfontosabb, hogy van egy nap, amikor mind együtt, büszkék lehetünk magyarságunkra, arra, hogy a történelem egyik legrégibb államaként, Európa részeként is megmaradtunk magyarnak. – Egyszerű becsületes, igaz emberek éltek és alkottak itt az évszázadok során, kétkezi munkájukkal mindahányan hozzátettek valamit ahhoz, amit ma Magyarországnak nevezünk – fejtette ki.

Hozzátette: a nemzet azokat őrzi meg még évszázadok után is emlékezetében, akik döntő pillanatokban a nemzet egészének szolgálatában álltak, függetlenül attól, hogy azért az adott korban köszönet járt, vagy szenvedés. Ilyen uralkodó volt Szent István, aki máig ható érvénnyel meghatározta a történelmünket, megadta a magyar nemzet hivatását és küldetését.

A jánoshalmi képviselő-testület minden évben elismeréseket adományoz azoknak, akik kiemelkedően sokat tesznek vagy tettek a városrét.

Idén Petróczky Ferenc jánoshalmi vállalkozónak Jánoshalma Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott három évtizedes tevékenysége elismeréseként.

– A jánoshalmi születésű vállalkozó, üzletember kiskereskedőként kezdte pályafutását, azóta is ezen a területen működnek vállalkozásai, a város több pontján is üzemeltet kereskedelmi egységeket, közel negyven helyi lakos és családja számára biztosít megélhetést. Elhivatott lokálpatriótaként a helyi kistermelők, vállalkozók termékeit és terményeit is beválogatja üzletei termékpalettájába, ezzel is támogatva a jánoshalmi gazdálkodókat.