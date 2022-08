– Mindegy, hogy ecset, filc, grafit vagy kereszthímzés, a képzeletbeli üres tér megtelik élettel és olyan különleges alkotások születnek, melyek a mesékből, vagy más történetekből ismertek, időnként pedig a művész saját fantáziavilága elevenedik meg az elkészült művekben – hangsúlyozta Martin Szilvia, a kiállítást megnyitó beszédében, kiemelve, hogy az alkotó életében fókuszpontban áll a művészet. Rajzain az érzelmek minden változata megmutatkozik, többnyire ismert mese és állatfigurák elevenednek meg, melyek közül több a kiállításon is helyet kapott – tette hozzá.

Emellett kézzel készített ékszerek és gobelin munkái is láthatók, utóbbiak közül a „Róka” egy országos versenyen is szerepelt. A makramé, a fonal megszelídítése sem áll távol Bor Mónikától, az elkészült alkotásai többnyire a lélek megnyugvását és kiteljesedését ábrázolják. Munkáit a Magyarok vásárán is bemutatták már több alkalommal – emlékeztetett Martin Szilvia, aki kiemelte azt is, hogy a digitális technika világában is otthon érzi magát az alkotó, akinek természetfotói, az állatok viselkedésnek megörökített pillanatai, a tájak keretbe rögzített szépsége azt az érzetet kelti a tárlat látogatóiban, mintha maguk is a kiállított fotográfiák részei lennének.

Mónika első önálló kiállítása csak néhány mozaik abból a gazdag és sokrétű anyagból, amely jellemzi alkotói munkáját. A tárlat szeptember 7-ig látható a MÁV Székházban.