A Mélymerülés utcalap szerkesztősége és barátaik alapítótársuk, dr. Király László Györgyre emlékeztek meg a ceremónián. A dátum nem volt véletlen, hiszen augusztus 29-én tartják a magyar fotográfiai napját is, barátjuk pedig jeles képviselője volt a fotós szakmának is. A közönség köreiben a családtagok, barátok, pályatársak mellett Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is ott volt.

A múzeum előtt Kriston-Vízi József, a Mélyrepülés Utcalap főszerkesztő felidézte a pad megszületésének gondolatát és elhelyezésének történetét. Köszönetét is tolmácsolta mindazoknak, akik ebben segítségükre voltak.

Baki Péter, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója méltatta elsőként dr. Király László György fotográfiai munkásságát.

Elmondta: halála előtt 16 évvel kezdett el fotózni, kiváló tehetsége hamar megmutatkozott, és már két év után bekerült a Magyar Fotográfiai Szövetség tagjai közé, mely rendkívül rangos tagság.

Új színt vitt a szövetség életébe, hiszen a legtöbben a művészeti ágakat képviselték, míg Király László György a közgazdaság és az adók világából érkezett. A Kecskeméten található Fotográfiai Múzeum is nagyon sokat köszönhetett neki.