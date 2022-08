A kiállításon Baki Péter, a múzeum igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd Ittzés Tamás nyitotta meg a tárlatot.

– Siklós Péter számomra nem fotóművész, hanem látásmódja miatt inkább festőművész. Péter nem pillanatokat, hanem lelkiállapotokat örökít meg. Maga is elmondta, hogy munka közben az arcokat figyeli, de úgy vélem, hogy az arcok mögé lát – kezdte az alkotó méltatását Ittzés Tamás. – A zenész, még amikor a koncerten is adja elő improvizációit, az egy magányos alkotói tevékenység. Ebben a zenész és a fotós Siklós Péter között erős párhuzamban van. Ő a zenész nyűglődő, néha keserves, néha euforikus alkotói folyamatát próbálja átadni, amit ennek megörökítése közben maga is átélhet. Fekete-fehér fotóin, a színeket elvéve emeli ki a zenei alkotás lelki síkját – mondta Ittzés Tamás, hozzátéve, hogy a fotók a zenészek arcán ülő olyan megrendültséget tükröznek, amit azok megörökítése nélkül lehetetlen lenne észrevenni. – Ha elmegyünk a koncertre, mi a zenészt látjuk a színpadon, legfeljebb halljuk az embert, de Siklós Péter kamerájával valóban látja és megmutatja nekünk az embert a zenész mögött – fejtette ki Ittzés Tamás.

A tárlat október 16-ig látogatható vasárnap és hétfő kivételével naponta 12 és 17 óra között.