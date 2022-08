A Félegyházi Táncszínház összefogja azokat az embereket, akik szeretnek a színpadon táncolni, énekelni, verset, mesét mondani. A társulat célja, hogy tevékenységükkel minél több fiatalt ismertessenek meg a zene, a tánc, a színpad, a művészetek szépségével. Fontosnak tarják, hogy rámutassanak olyan értékekre, mint a hagyományőrzés, a magyar néptánc és népzene. Ugyanakkor azt is, hogy aki ellátogat az előadásaikra, olyan élményben legyen része, hogy hazatérve szebbnek és jobbnak érezze a világot. A társulat minden második évben új darabbal kedveskedik a félegyházi közönségnek. Idén azt a felkérését kapták, hogy a Petőfi 200 Emlékév tiszteletére a János vitézt vigyék színpadra.

A táncszínház társulata nagy örömmel tesz eleget a felkérésnek, az előkészületek már két éve tartanak – tudtuk meg Kátai Tibortól a darab egyik rendezőjétől. Elmondta, először a szövegkönyvet készítették el Papp Nórával, a darab másik rendezőjével közösen. Az időkorlátra való tekintettel a 27 fejezetből álló elbeszélő költemény legjellegzetesebb jeleneteit dolgozták fel. Kátai Tibor örömmel számolt be arról is, hogy a táncszínház történetében most először lesz élőzenés az előadás. A táncokat a szabadkai Juhász zenekar kíséri. A Padkaporos táncegyüttes tagjai mellett szerepelnek a darabban a szegedi Délkert Möndörgő Táncegyüttes táncosai is. János vitéz szerepében Babos Dániel látható, Iluska szerepében pedig Kovács Krisztina. A francia királyt Kátai Tibor alakítja, a francia hercegnő Misek Bettina lesz. A boszorkány szerepét Brimo Vidad kapta meg, a gazda Kószó Borisz lesz, míg a magyar sereg vezére Dankó Dominik.

A társulat már több egész napos próbán van túl és napokon belül birtokba veszik a borsihalmi művésztelepet, ahol egyhetes táborban állítják össze a végleges darabot. Reggeltől-estig próbálnak, hogy minden tökéletes legyen a szeptemberi bemutatóra, ami a városi sportcsarnokban lesz. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött – részletezte Kátai Tibor.

Gazdag volt az elmúlt 20 év

A Félegyházi Táncszínház az elmúlt közel két évtized alatt több nagyszabású produkciót is készítette. Feldolgozták az István, a király, a Napba öltözött leány, A költő visszatér és a Megfeszített című rockoperát. Bemutatták a Kalevalát, a Nimród vére című történelmi játékot, A víz szalad, a kőr marad című táncjátékot, a Sorsunk című táncjátékot, Ágnes asszony balladáját, a Pénz szaga című táncjátékot, a Mátyásnak tükre című táncjátékot és a Don Quijote, a világirodalom farmernadrágja című táncjátékot is – sorolta büszkén Kátai Tibor.

Először lesz élőzenés a táncjáték

A János vitéz című táncjáték alatt a Juhász zenekarjátszik. Az együttes 2000 tavaszán alakult Szabadkán. Az együttmuzsikálás öröme és a magyar népzene szeretete hozta össze a tagokat. Az évek soránszámos díjat, elismerést érdemeltek ki Európa-szerte. Évente több mint száz fellépésük van önálló műsoraikkal vagy néptánccsoportok zenei kíséreteként. Több önálló lemezük jelent meg, melyek között van autentikus népzenei összeállításokat tartalmazó, elsősorban gyermekeknek szóló, illetve kortárs táncszínházi darab zenéjét tartalmazó kiadvány is.