A Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítást Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára álmodta meg, és indította útjára. Mind a mai napig ő a fő szervezője. Arra kértük, összegezze a negyedévszázad történéseit, és adjon ízelítőt az idei programból.

– A célunk kezdetektől ugyanaz: népszerűsítsük a környékbeli településeken megtermelt kiváló minőségű élelmiszereket, megismertessük az egyedi kézműves portékákat, megőrizzük a hagyományokat, erősítsük a helyi gazdálkodókat, mesterembereket. A térségi kiállítás kiváló alkalom arra, hogy a települések bemutassák gasztronómiai és turisztikai értékeiket. A rendezvényünk egyben közösségformáló is, és nagyon sok kapcsolatot teremtett az évek alatt – hangsúlyozta Hamzáné Lakó Judit.

Idén a Hírös Hét Fesztivál keretében augusztus 23-27. között tartják meg a 25. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítást, a Főtéren, a Luca kút környékén. A 16 település standja a Hírös Forrás és a Cifrapalota közötti sétányon kap helyet. A nagyszabású térségi seregszemlén több mint 100 kiállítóval találkozhatnak az érdeklődők, akik termék kóstolókkal, kézműves bemutatókkal készülnek.

– Ebben az évben is értékeljük a települések által készített standokat, installációkat. A szakmai zsűri az első napon, kedden 15 órától értékel. Az ünnepélyes megnyitót is ezen a napon tartjuk. A térségi települések zenés felvonulása 16.45-kor indul, majd 17 órakor a kiállításunkat ünnepélyesen is megnyitja dr. Nagy István agrárminiszter és Salacz László országgyűlési képviselő. A bejáratnál az elmúlt 25 év élményeit fotómontázson mutatjuk be – tette hozzá.

A 25 év alatt nagyon sok látványos esemény színesítette a kiállítást. Ezekből emelt ki néhányat a főszervező. – Nagyon sok szép pillanatot tudnék feleleveníteni. Számomra nagyon kedves volt a 20 éves jubileum alkalmából szervezett lovaskocsis felvonulás, vagy amikor Fülöpszállásról nagy üstben hozták be a lebbencset. Szeretem a lekvárfőző versenyünket is, mely most is nagy sikerrel fut. Idén pedig a 25 év megünneplésére elkészítjük közösen a Kecskemét és térsége levesét. A gulyásleves különlegessége az lesz, hogy a 16-féle alapanyagot a 16 település adja össze, mindenki mást hoz. A kiállítókkal együtt fogyasztjuk majd el, nosztalgiázva a 25 évről – tette hozzá Hamzáné.

Keddtől szombatig minden délután több település értékeit ismerhetik meg a kiállításra érkezők. Kedden Ballószög, Helvécia, Lajosmizse, Felsőlajos, szerdán Jakabszállás, Fülöpháza, csütörtökön Kerekegyháza, Nyárlőrinc, Bugacpusztaháza, Orgovány, pénteken Kunbaracs, Tiszakécske, szombaton Lakitelek, Kunszállás, Szentkirály, Tiszaalpár települések tartják bemutatkozásukat.

Lekvárkóstolás a Tanyai Termék Piacon

A kiállításhoz kapcsolódóan hatodik alkalommal hirdették meg az Aranyhomok Térségi Lekvárversenyt, melyre 54 saját készítésű, térségi gyümölcsből főzött lekvárral neveztek be 13 településről. A háziasszonyok mellett öt úr és két a szünetet hasznosan eltöltő gyerek is versenybe szállt, hagyományos lekvár, vegyes gyümölcslekvár, illetve különleges összetevőkkel gazdagított kreatív lekvár kategóriában. Az eredményhirdetést augusztus 24-én, szerdán 17 órakor tartják meg. A lekvárokat azonban csütörtökön 14 órától a Főtéren, a Tanyai Termék piacon bárki megkóstolhatja.