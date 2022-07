Július 18–29. között zajlik a Kodály Művészeti Fesztivál. A komolyzenei programoknak a város több patinás épülete, temploma ad majd helyet. Az idei helyszínek sorából sem hiányzik a hangulatos Romkert, ahol kedden tartották meg a fesztivált beharangozó sajtótájékoztatót. Elsőként két kodályos kisdiák énekelt, majd a fesztivált szervező Hírös Agóra kulturális központ ügyvezető igazgatója, Barta Dóra szólt.

Megidézte Kodály Zoltán életét, munkásságát. Kecskemét szülötte 140 évvel ezelőtt született. Mint mondta: Kodály időutazó volt, a múlt értékeit megmentette, feldolgozta, továbbadta. A jelenben élt. A jövőnek pedig megteremtette a zenepedagógiai módszerét, mely száz éve meghatározó nemcsak Kecskeméten, hanem világszerte is.

Barta Dóra néhány részletet is megosztott a fellépőkről. Elsőként említette a Berlini Filmharmonikusok szólóklarinétosát, Andreas Ottensamert, aki a nyitókoncerten vezényli a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart.

Kiemelte még Rost Andrea, Miklósa Erika nevét is, valamint felhívta a figyelmet két tárlatra, melyek színesítik a fesztivál repertoárját.

A sajtótájékoztatón Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a Kodály jubileumi év rendezvénysorozatot mutatta be, mely ezzel a méltán rangos fesztivállal indul és decemberig tart. A színvonalas programok különböző helyszíneken valósulnak meg, több területet érintve. A hónapokon átívelő rendezvénysorozatba a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar mellett a Kecskemét Táncegyüttes, a Nemzeti Ifjúsági Kórus, az M. Bodon Pál iskola, a Kodály iskola, a Leskowsky Hangszergyűjtemény és a Bozsó Gyűjtemény is bekapcsolódik.

Toókosné Börönte Erika, a Hírös Agóra munkatársa, a fesztivál főszervezője részletesebben szólt a programokról.

Az újdonságok között szerepel, hogy idén először kisopera is látható-hallható az evangélikus templomban.

Két hangszer, a klarinét és a trombita kiemelt szerepet kap ebben az évben. A klarinét új helyszínen, az Ókollégiumban csendül majd fel, míg a klarinét a Barátok templomában.

A tavalyi sikerre alapozva idén is lesz Kodály Pont a Deák téren, ahol bárki megmutathatja a benne rejlő zenei vagy éppen táncos értékeket.

A sajtótájékoztató fókuszában nemcsak a fesztivál állt, hiszen Barta Dóra bemutatta a Kecskeméti Szimfonikusok új művészeti vezetőjét Hollókői Huba személyében. Munkásságát hosszasan méltatta.

A Kecskeméti Szimfonikusok új művészeti vezetője Hollókői Huba (jobbra). Fotó: Bús Csaba

A nemzetközileg is elismert karnagy, hegedűművész felidézte az egy évvel ezelőtti Kodály-fesztivált, mely a közös munka kezdetét jelentette. A karnagy a következő évadtól veszi át a zenekar vezetését. Karnagyként is részt vesz a munkában, de a jövőben is lesznek vendégkarnagyaik. Egyik célja, hogy nyitottabbá tegye a zenekart más műfajok irányába, így a dzsessz, rock és a népzene is szerepet kap a jövőben. Hollókői Huba a fesztivál zárórendezvényén vezényli a szimfonikus zenekart, a főtéren a Szentivánéji Álom című atmoszférakoncerten.

Barta Dóra végül elmondta: a fesztivál keretében avatják fel a Hírös Agóra kulturális központban a Kodály-termet, ahol a fesztivál nyitónapján a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből Kodály életét, munkásságát idéző fotókat mutatnak be. A megnyitón fellép a Nemzeti Ifjúsági Kórus, Erdei Péter vezényletével.

A 2018-ban alakult kórus célja a magyar kórusművészet értékeinek magas színvonalú bemutatása, a kodályi zenepedagógia közösségépítő erejének példázása. A kecskeméti Kodály Intézet szakmai hátterével, Erdei Péter és Nemes László Norbert karnagyok irányításával működő kórus ötállomásos turnéjának utolsó helyszíne lesz Kecskemét. A nyitónap után is találkozhat velük a közönség, nagyszabású műsorukat a Piarista templomban mutatják be július 28-án.