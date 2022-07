A három napon át tartó fesztivál a fiatalabbak felé is szeretne nyitni, számukra is vonzóbbá teszik a rendezvényt. Zeneileg szintén terveznek a megszokott blues vonalon túl újdonságokat, lesz SKA, ami a a jamaicai zene egyik formája, és kísérletként a latin vonal is megjelenik, miközben a népszerű bajai zenészek is színesítik a palettát.

–Tavaly mekkora tömeget vonzott a fesztivál a városba? Mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban és idén mit vártok?

– A tavalyi év különleges volt, a Belvárosi-templom felújítása miatt szűkült a rendezvény területe a templom és parókia közti résszel, új helyre került a színpad, így kisebb zajhatásnak volt kitéve a környék. Újdonság volt, hogy a Tóth Kálmán tér Bartók Béla utcai szakaszát hosszas küzdelem után birtokba tudtuk venni, ezzel a fesztivál átláthatóbbá és egyúttal körbejárhatóvá vált. Először voltunk kénytelenek kerítéselemekkel körbe venni a fesztivál területét és többlépcsős beléptetést alkalmazni a pandémiával kapcsolatos kormányrendeleti kötelezettségek miatt, és először kértünk belépőjegyet is. Érdekes tapasztalat volt, megosztotta mind a szervezőket, mind a fesztiválozókat, de összességében elmondható, hogy az interneten hangos, a rendezvény ilyetén megvalósulását ellenzők száma csak az online térben volt mértékadó, a valóság ennél barátságosabb volt.

Sokan jöttek el, és sokan kérték, hogy az idén is legyen belépőjegyhez kötött a rendezvény látogatása.

Ez utóbbinak valóban voltak előnyei, de nagy a szervezés- és humánerőforrás-igénye, így az idén egy köztes megoldással próbálkozunk, hogy a támogatási források szűkössége ellenére pénzügyileg is fenntartható legyen a BeerBQ. Itt ragadom meg az alkalmat és mondok köszönetet a Szerencsejáték Zrt. támogatásáért, nagyban hozzájárult a 2022. évi BeerBQ létrejöttéhez.

– Milyen újdonságokkal várjátok az érdeklődőket ebben az évben?

– Várható az évek óta jól bevált food truck és kisüzemi sörös stand mellett néhány újabb ínycsiklandó elem az étel és ital kínálatban, továbbá folynak az egyeztetések egy különleges élményt nyújtó szolgáltatóval, akik a célcsoportot a fiatalabbak felé nyitják, az ő számukra is vonzóbbá tennék a rendezvényt. Zeneileg is tervezünk a megszokott blues vonalon túl újdonságokkal előrukkolni: lesz SKA és kísérletként tiszteletét teszi a latin vonal is, miközben nem maradunk bajai vonatkozások és meglepetések nélkül sem. Érdemes a www.facebook.com/beerbq.baja oldalt követni a legfrissebb hírekért.

Az idei év legfőbb újdonsága az, hogy nem lesz kerítés, nem lesz beléptetés, nem kell végre védettséget sem igazolni a belépéshez, de lesz minden italforgalmazó kiállítónál megszemélyesíthető fesztiválpohár saját grafikával, és tervezünk forgalmazni apróbb meglepetésként adható BeerBQ ajándéktárgyakat is.

– A korosztályt illetően mi a tapasztalat és idén a változatosabb zenei kínálat miatt esetleg bővülhet az érdeklődők száma?

– Bízunk benne, hogy egy olyan fesztivált hozunk létre és alakítunk folyamatosan és közösen a fesztiválozókkal, ami képes meghallgatni és magába olvasztani a felmerülő igényeket és sokak által kedvelt, olyan igazi bajai rendezvénnyé növi ki magát, amelyet a bajaiak sajátjukként szeretnek és amely viszi városunk jó hírét, miközben az élményen keresztül ezrek számára képes megmutatni, hogy Baja város gyönyörű természeti és épített környezete érdemes az itt élők és a turisták bizalmára.